› Tatiana acelera el paso

Y aunque a nadie sorprendió “el destape” de Tatiana Clouthier para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Nuevo León —ya estaba destapada, nos hacen ver—, nos indican que no dejó de ser nota el video que compartió en sus redes sociales la responsable de dirigir la última campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Antes, nos recuerdan, respondió muy cautelosa a preguntas de algunos medios sobre sus aspiraciones políticas, en el sentido de que “cuando los tiempos lo marquen” participaría en el proceso electoral de 2027. Pero lo de ayer, muchos notaron, más que decir si va o no va por un estado que Morena no ha podido ganar desde que se convirtió en opción política, ya tomó una forma más proselitista, con frases como: “No me cabe la menor duda que soy la más preparada”. El mensaje de Clouthier también incluyó un recorrido por su trayectoria. “En el nivel municipal por cerca de nueve años, cuatro años en el nivel estatal”, su paso por la iniciativa privada, el activismo político, el Congreso y el Gobierno federal como secretaria de Estado. La contienda en el norte ya está cantada.