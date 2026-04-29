› Fuercitas en la 4T

Nos dicen que habrá que irse acostumbrando, porque las diferencias entre los partidos que conforman la coalición gobernante no terminarán de dirimirse hasta que ya esté liquidado el proceso electoral del 27. Y es que en otra de las tantas muestras de estas tensiones, el Partido Verde Ecologista, que ya ha dejado ver fisuras con Morena en la discusión de reformas o en el reparto de candidaturas, ayer proclamó —“sin chantaje”— que tiene “cartas para todo”. Éstas fueron las palabras del coordinador del Verde en San Lázaro, Carlos Puente. El legislador aseguró que el partido del tucán tiene una lista para que el PVEM sea opción preponderante en las 17 gubernaturas que están en juego, pero también en distritos federales, locales y ayuntamientos. Y aun cuando, según él, dejó establecido que esto no es para nada una amenaza para sus aliados, dicen que es muy complicado que tanto Morena como el PT puedan darle una lectura de paz a éstas y otras señales que dan cuenta que los ecologistas ya se sienten muy “creciditos” y capaces de ganar en solitario, algo que, también se anota, no ocurría antes.