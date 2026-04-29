› Últimas piezas y mensaje

Finalmente quedaron confirmadas las piezas que faltaban por moverse tras la salida de la dirigencia guinda de Luisa María Alcalde. La —hasta ayer— secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dejó la administración federal para sumarse a Citlalli Hernández en la tarea de renovar el rostro del partido en el poder, con miras al proceso electoral de medio término. Si bien sólo faltaba que la noticia se hiciera oficial, lo que resultó más novedoso fue el nombramiento de Leticia Ramírez al frente de la dependencia encargada de gestionar los programas sociales, una tarea quizá más demandante que la Coordinación de Asuntos Intergubernamentales que encabezaba —también hasta ayer—. Nos hacen ver que la importancia de este ajuste quedó reflejada en la manera en que fue anunciado, la Presidenta Claudia Sheinbaum apareció en un video flanqueada por las dos funcionarias y por todo el equipo del Bienestar, también con la finalidad de dar al pueblo de México la garantía de que sin importar quién esté a cargo de la Secretaría, los apoyos a jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad… ya están plasmados en la Constitución y son inamovibles.