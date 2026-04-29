› Y también a Navarro de diputada morenista

Con la novedad de que hasta entre los integrantes de Morena rechazan que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, defienda a capa y espada un desarrollo en la playa Las Cocinas, en Punta Mita, Bahía de Banderas, que está siendo señalado por ciudadanos de provocar fuertes afectaciones ambientales. Fue la diputada Beatriz Navarro, del partido guinda quien cuestionó en San Lázaro que el gobernador avale lo que calificó como un ecocidio. “Los pobladores que durante toda su vida han defendido el medio ambiente en las playas han sido reprimidos por mandato del gobernador del estado de Nayarit que se ha atrevido a estigmatizarlos, a criminalizarlos”. Exigió que sean liberados los activistas Antonio Benavides de la Cruz, Fabricio Yáñez Fonseca, Sandra Cano Navarro “que han sido secuestrados por la policía estatal del estado de Nayarit, por defender su derecho al transitar libremente por las playas y por defender el medio ambiente”, refirió. En estas páginas se informó que el mandatario estatal morenista ha calificado a los manifestantes incluso como delincuentes. Uf.