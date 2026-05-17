CNTE iniciará huelga nacional el 1 de junio; instalarán plantón en el Zócalo capitalino

Marcha de la CNTE el 15 de mayo, en Ciudad de México.

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que arrancará su huelga nacional a partir de las 09:00 horas del 1 de junio, la cual incluirá mítines y un plantón en el Zócalo capitalino.

Al término de la Asamblea Nacional Representativa celebrada el sábado, voceros de la CNTE anunciaron ante medios de comunicación que, conforme lo previsto, iniciarán su huelga nacional en la citada fecha, ante lo que, acusan, ha sido una falta de respuestas a sus exigencias por parte del Gobierno federal.

Representaciones de la CNTE de varios estados se congregaron en el Zócalo, el 15 de mayo. ı Foto: Cuartoscuro

La huelga nacional contempla mítines y la instalación de un plantón en el Zócalo capitalino. Además, de no resolverse en las semanas siguientes, interferirá con la llegada de turistas en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, de la cual la Ciudad de México será una de las sedes.

En entrevista con medios, voceros de la CNTE informaron que, a partir del 1 de junio, definirán día con día las actividades y movilizaciones que llevarán a cabo.

Asimismo, remarcaron que están en comunicación con sectores campesinos y otros sindicatos que están interesados en participar en la movilización.

Lo anterior coincide con el amago de transportistas y agricultores, quienes consideraron reanudar sus bloqueos durante la inauguración del Mundial 2026 si no se resolvían sus propias inquietudes.

Por otro lado, la CNTE informó, a través del mismo medio, que el sábado recibió la respuesta al pliego petitorio que entregó al Gobierno federal el 1 de mayo, pero que, tras una revisión exhaustiva, se coincidió en que las respuestas no son satisfactorias.

➡️La CNTE anunció que la huelga nacional estallará el próximo 1 de junio de 2026 a partir de las 9 de la mañana, con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, donde realizarán un mitin e instalarán el plantón.



A partir de entonces, definirán día con día las… pic.twitter.com/r0qPm1rZ2u — Azucena Uresti (@azucenau) May 17, 2026

En una transmisión difundida a través de los perfiles digitales de la CNTE, una vocera de la Coordinación aseguró que, pese a las medidas anunciadas por el Gobierno federal, no hay una resolución satisfactoria de las necesidades, especialmente en lo relacionado con el aumento salarial.

“Rechazamos categóricamente el incremento salarial del 9 por ciento que creemos que es raquítico frente a la inflación y no refleja realmente la revalorización del magisterio como lo anuncian constantemente ante los medios de comunicación”, dijo.

“Tienen que dar una solución como tal a las demandas del pliego petitorio; parece una burla lo que nos dan en el informe que vemos a diario en las Mañaneras”, abundó.

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