Llega CFE a 50 millones de usuarios y la cifra es celebrada con billete y sorteo de Lotería Nacional

“50 millones de razones para seguir iluminando a México” es el mensaje que lleva impreso el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2887, que fue develado por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, para destacar los 50 millones de usuarios que alcanzó la CFE.

Al presentar el diseño del billete, ambas funcionarias fueron acompañadas por los usuarios de CFE registrados con el número 50 millones, Emeteria Luis Gómez y Luis Enrique Hernández, destacando que, más que estadística, la llegada de esta Empresa Pública del Estado a dicha cifra, representa vocación de servicio, el impulso a la justicia social y a la soberanía energética que promueve el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su intervención, Olivia Salomón mencionó que Lotería Nacional, con casi 256 años de historia, ha dado visibilidad a las grandes causas nacionales, reconociendo los momentos que marcan el rumbo del país, “por eso hoy, este billete conmemorativo reconoce una causa profundamente estratégica para México: la soberanía energética y el fortalecimiento de una empresa pública que durante generaciones ha llevado bienestar, desarrollo y esperanza a millones de familias mexicanas”.

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Olivia Salomón subrayó que estos 50 millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad representan la consolidación de un proyecto de nación que durante décadas llevó energía a ciudades, comunidades rurales, pueblos originarios y a millones de familias mexicanas que hoy forman parte de esta gran red que conecta al país entero. En este contexto, reconoció el esfuerzo y trabajo de las y los trabajadores de esa institución.

Destacó el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al frente de las decisiones del país y del momento que México vive en esta nueva etapa en materia energética, “con las reformas impulsadas para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y devolverle plenamente su carácter de Empresa Pública del Estado, se reafirma una visión profundamente humanista: entender que la energía no es una mercancía sino un derecho del pueblo de México”.

“Hoy la Comisión Federal de Electricidad alcanza los 50 millones de usuarios conectados al servicio eléctrico en todo el país. Sí, es una cifra histórica. Pero lo verdaderamente importante no es solamente el número, sino lo que representa para millones de familias mexicanas”, expresó en su mensaje la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor.

Agregó que esos 50 millones significan hogares iluminados, escuelas que pueden funcionar, hospitales que siguen operando, pequeños negocios que abren sus puertas cada mañana y comunidades enteras que hoy tienen mayores oportunidades de desarrollo y bienestar.

La directora general de la CFE agradeció la presencia de don Luis y doña Emeteria, el usuario 50 millones; pero también la labor de las y los trabajadores de Comisión para lograr esa cifra “Celebramos a las trabajadoras y trabajadores de la CFE. La confianza de millones de familias mexicanas. A doña Emeteria y a don Luis. Y celebramos que, después de casi 90 años, la Comisión Federal de Electricidad sigue y seguirá iluminando vidas, iluminando México”.

Durante el evento, tomó la palabra el ciudadano Enrique Hernández, originario de Oaxaca, quien expresó su agradecimiento a la directora de la Comisión Federal de Electricidad y a su equipo de ingenieros y trabajadores por llevar el servicio eléctrico a su comunidad La Raya, ubicada en el municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, “hace poco más de una semana nos llegó la luz; nos tocó a nosotros, a los de La Raya, y estamos muy agradecidos yo y mis vecinos”, señaló Hernández, quien también agradeció la invitación a la Ciudad de México, por ser el usuario número 50 millones del servicio de la CFE. Además, dedicó palabras de reconocimiento a quienes, día a día, hacen posible que la electricidad llegue a cada rincón del país.

El billete que celebra a la empresa pública que provee de energía al país

La directora Olivia Salomón expresó que los dos millones 400 mil cachitos que recorrerán el país llevan un mensaje poderoso: que cuando el desarrollo llega a todas y a todos, también se fortalece la justicia social y la soberanía nacional.

Para el Sorteo Superior No. 2887 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. Contiene una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 19 de junio del 2026, a las 20:00 horas. Los billetes ya están disponibles para su adquisición en puntos de venta de toda la República Mexicana y en miloteria.mx. Se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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FGR