Sheinbaum inaugura Acueducto Seri para garantizar acceso al agua en Sonora

En el marco del Plan de Justicia para el Pueblo Seri en Sonora, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la tarde de este viernes la inauguración del Acueducto Seri, con el cual se pretende garantizar el acceso al derecho al agua para las comunidades originarias de la región.

“Hoy venimos aquí para poder abrir la llave del agua de este acueducto que llegará a cada una de las viviendas, porque no se trata solamente de que llegue a donde llega la planta potabilizadora”, destacó.

Además, reitero que dejara encargado a Efraín Morales, al director de la Comisión Nacional del Agua, “que junto con su equipo se va a encargar de que el agua llegue a cada vivienda de los dos pueblos principales”, declaró.

TE RECOMENDAMOS: El próximo lunes SEP anuncia nueva revisión sobre fin de ciclo escolar anticipado

La presidenta se comprometió a enviar un equipo del Fondo Nacional de Turismo y de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas para que se brinde una atención integral y se trace una ruta hacia un plan de turismo sustentable.

Hermosísimo paisaje del territorio Seri. ¡México es grandioso! pic.twitter.com/pl8cIxQSgD — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 9, 2026

Giró la instrucción a que dicho proyecto no se realice con la asignación presupuestal únicamente sino que se haga un trabajo territorial y de manera directa.

Asimismo remarcó que se continuará con el Plan Nacional de Vivienda, con el cual se dota de nuevos hogares a las familias mexicanas.

Otra instrucción girada por la presidenta fue hacia la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, así como a la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, para que trabajen en un programa de paneles fotovoltaicos de manera que los precios de electricidad no sean tan altos para estas comunidades.

Propuso un plazo de 15 días para que se realicen las visitas correspondientes y se eche a andar cada una de las acciones en beneficio de la población.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL