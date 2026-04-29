Abre FGR dos investigaciones por injerencia extranjera en Chihuahua

INTEGRANTES de la Agencia Estatal de Investigación y de la Defensa, el pasado 18 de abril en Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició dos investigaciones federales tras confirmar que dos ciudadanos de Estados Unidos, presuntamente vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), fallecieron junto con otras dos personas en la Sierra del Pinal, Chihuahua, luego del hallazgo de una instalación clandestina para producir drogas sintéticas.

Ese caso se originó a partir de un reporte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), que detectó un punto de fabricación de narcóticos al aire libre entre los municipios de Morelos y Guachochi. La autoridad federal precisó que no tenía conocimiento previo de esa indagatoria local, a pesar de que ya contaba con varios meses de desarrollo.

EL DATO: LA INTERVENCIÓN de la FGR busca esclarecer las circunstancias del percance vial y de terminar bajo qué marco legal se encontraba el personal de la CIA operando en la entidad.

Por su parte, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) abrió la primera carpeta tras recibir la comunicación oficial sobre una investigación en la entidad iniciada meses atrás relacionada con una instalación a cielo abierto para la confección de narcóticos sintéticos, localizada entre los municipios de Morelos y Guachochi.

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La segunda línea de investigación surgió a partir de la “noticia criminal” generada por declaraciones públicas del exfiscal estatal el pasado 19 de abril y por información compartida en la Mesa de Seguridad de Chihuahua.

En términos jurídicos, la “noticia criminal” —o notitia criminis— constituye un mecanismo que activa la intervención del Ministerio Público sin importar si existe o no denuncia.

Basta con que la autoridad tenga conocimiento, por cualquier vía, de un hecho posiblemente delictivo para que surja la obligación legal de abrir de inmediato una carpeta e iniciar las primeras diligencias de investigación.

Ante la posible participación de personas extranjeras en el país y la eventual comisión de delitos relacionados con seguridad nacional, la FGR turnó ese componente del caso a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, instancia encargada de asuntos de alta relevancia.

ESTA INSTITUCIÓN establece que, a partir de lo ocurrido, se investiga la comisión de posibles delitos de competencia de la FGR, con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsa bilidades FGR Comunicado



Con relación a la coordinación entre niveles de gobierno, la institución informó que solicitó de forma reiterada la carpeta estatal. “Hasta el día de ayer la Fiscalía General del Estado de Chihuahua remitió copia de la carpeta iniciada en el fuero local”, indicó en un comunicado, por lo que ahora se analizan las actuaciones de esta dependencia local para integrarlas en el expediente federal.

La FGR también precisó que ambas carpetas buscan identificar posibles delitos del orden federal derivados de los hechos en la Sierra del Pinal, así como determinar el grado de responsabilidad de quienes participaron en los hechos.

Entre las líneas de análisis que se consideran de forma preliminar, las autoridades podrían revisar los registros de comunicación para reconstruir cómo se integraron los civiles extranjeros al grupo, identificar quién avaló su presencia y detectar posibles fallas en los mecanismos de coordinación entre corporaciones de seguridad.

La institución indicó que informará sobre el avance de las indagatorias conforme lo permitan las etapas procesales, bajo criterios de transparencia y respeto al debido proceso.

Aclaró que la difusión de información se ajustará a los tiempos legales y a la naturaleza de la investigación, con el objetivo de no comprometer diligencias ni afectar la validez de las actuaciones ministeriales correspondientes.