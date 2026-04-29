...Y la góber declina la invitación del Senado

LA GOBERNADORA de Chihuahua, Maru Campos, declinó asistir a una reunión de trabajo con las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad del Senado, a la que fue invitada para explicar la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en operativos de seguridad estatales.

A través de un oficio dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la mesa directiva, la mandataria estatal rechazó la invitación al señalar que su participación podría comprometer información sensible y el desarrollo de las investigaciones en curso.

“A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial, les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”, señaló.

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Campos Galván aseguró que su actuación “se ha conducido en todo momento bajo los principios de legalidad y transparencia en el ejercicio de la función pública”.

EL TIP: EN UN MENSAJE enviado al periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, la gobernadora afirmó que no le rinden cuentas al Senado.

Además, detalló que, desde el inicio del caso, solicitó los informes correspondientes y ordenó crear una unidad especializada para investigar los hechos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio El Pinal, cuyas actividades posiblemente ocurrieron entre el 16 y el 19 de abril.

“Desde el inicio solicité los informes correspondientes y posteriormente instruí la creación de la unidad especializada para la investigación de los hechos”, expuso la mandataria.

Añadió que dicha instancia “actualmente se encuentra realizando las investigaciones de los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril del presente año”.

La mandataria informó que ya se ha remitido información a la Fiscalía General de la República (FGR), en atención a requerimientos formales.

“La unidad especializada ya ha enviado información a la Fiscalía General de la República derivado de los requerimientos formalmente presentados a este gobierno”, puntualizó.

Desmienten foto de mandos muertos

LA UNIDAD especializada que investiga el caso del narcolaboratorio El Pinal rechazó que una imagen difundida por medios nacionales corresponda a funcionarios estadounidenses fallecidos en el accidente ocurrido el 19 de abril en la sierra de Chihuahua.

La autoridad sostuvo que la fotografía muestra exclusivamente a integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

El área encargada de las indagatorias precisó que en la imagen aparecen elementos de esa corporación, entre ellos su entonces director, Pedro Oseguera, así como el agente Manuel Méndez, ambos víctimas mortales del percance. Con ese señalamiento, la fiscalía busca frenar versiones que vinculan la escena con personal extranjero.

Sobre la identidad de quienes sí figuran en la fotografía, la instancia detalló que se trata de César Alejandro V. U., Javier Gerardo M. M., José Alfredo J. Q., Ricardo T. G. y Karina M. G., todos adscritos a la AEI según el orden difundido en la publicación.

Además, la unidad especializada lanzó, además, un exhorto público para evitar la difusión de datos sin verificación. También reiteró su disposición de proporcionar información oficial sin comprometer el curso de la investigación.

Elizabeth Hernández