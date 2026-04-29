Montiel pasa de Bienestar a Morena; La releva Ramírez

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, decidió dejar su cargo al frente de la dependencia para “ir a cumplir otras tareas”, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum, en un mensaje en redes.

La mandataria federal anunció que el cargo será ocupado por Leticia Ramírez, actual coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República.

En la grabación publicada en redes oficiales del Gobierno, la Presidenta no especificó los motivos por los que Montiel Reyes se separa del cargo, pero precisó que la decisión le fue notificada este martes.

EL DATO: LA MANDATARIA puntualizó que a partir de este miércoles Leticia Ramírez se integra como titular de la Secretaría de Bienestar. En tanto, le deseó mucha suerte a Montiel.

“Bueno, el día de hoy, primero que nada, saludarles, y quiero darles, pues, una noticia. Una información importante, relevante. El día de hoy, Ariadna Montiel me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos. Hoy, desde el Gobierno, defendiendo la transformación de la vida pública de México. Y Ariadna quiere ir a encabezar otras tareas”, informó.

Su salida se da en medio de rumores sobre su posible incorporación al partido de Morena, cuyo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) sesionará el próximo domingo para elegir a quien ocupará la presidencia del partido ante la salida de Luisa María Alcalde, quien fue designada para ocupar la Consejería Jurídica de la Presidencia.

En cuanto a Leticia Ramírez Amaya, la mandataria federal comentó que es una servidora pública que se ha mantenido cercana a la 4T, al recordar que ocupó el cargo como secretaria de Educación en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum Pardo refirió que el cambio no tendrá impacto en los programas sociales, ya que éstos ya se encuentran garantizados en la Constitución.

En sus redes, Ariadna Montiel informó que se siente muy orgullosa de formar parte de la Cuarta Transformación (4T) y de contribuir a que el bienestar sea un derecho para el pueblo de México. Por lo que “les comparto que hoy presenté mi renuncia a la Presidenta Claudia Sheinbaum con la intención de participar en la elección de la presidencia nacional de Morena. Nos mueven los principios del Humanismo Mexicano y la convicción de organizarnos para que la transformación continúe”.

Montiel expresó su agrademiento por la confianza del expresidente y de la Presidenta al concluir: “Cierro esta etapa con la satisfacción del deber cumplido”.

PVEM DESTAPA A SUS ASPIRANTES

EL PARTIDO Verde Ecologista de México (PVEM) ya perfila sus cartas para competir por las 17 gubernaturas y todos los cargos de elección que contenderán en 2027, aseguró Carlos Puente Salas, coordinador de la bancada verde en la Cámara baja, quien rechazó que esto represente tensiones con sus aliados.

En conferencia en San Lázaro, el legislador afirmó que el hecho de contar con aspirantes propios no significa “madruguete, chantaje, amenaza ni traición” hacia Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT); con quienes el PVEM integra una coalición.

“Tenemos cartas para todos y no es chantaje, no es apriete, no es amenaza a nuestros aliados. Es seguro que el PT y Morena también los tienen; y eso fortalece nuestra coalición”, dijo.

Puente Salas respaldó el “destape” de sus correligionarios Jesús Sesma Suárez para la Jefatura de Gobierno de la CDMX; Raúl Bolaños Cacho Cué, Ernesto Núñez Aguilar y Ricardo Astudillo Suárez como aspirantes a las gubernaturas de Oaxaca, Michoacán y Querétaro, respectivamente. Y reiteró su intención de contender por Zacatecas.

Claudia Arellano