Tamaulipas impulsa sus proyectos para aduanas

EL GOBERNADOR de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó a Héctor Alonso Romero Gutiérrez, nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), los proyectos estratégicos del estado orientados a impulsar el desarrollo económico y el bienestar de las y los tamaulipecos y del país.

Durante la reunión, el mandatario estatal subrayó la relevancia de Tamaulipas en el desarrollo nacional, al consolidarse como la entidad con mayor flujo comercial entre México y EU, a través de los 19 cruces internacionales de la frontera.

La agenda de trabajo entre Tamaulipas y la ANAM contempla la modernización y ampliación de los cruces fronterizos de Nuevo Laredo y Matamoros; la digitalización y simplificación de procesos aduaneros; el impulso a recintos fiscales como el Puerto Interior de Tamaulipas; y el fortalecimiento de la seguridad aduanera.

La administración estatal reafirmó su compromiso de avanzar coordinadamente con la Federación, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para consolidar a la entidad como la principal puerta logística del país.