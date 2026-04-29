Impulsa proyectos

Tamaulipas impulsa sus proyectos para aduanas

Américo Villarreal Anaya, presentó a Héctor Alonso Romero Gutiérrez, nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), los proyectos estratégicos de Tamaulipas

AMÉRICO VILLARREAL (der.), con Héctor Romero, titular de la ANAM, ayer.
AMÉRICO VILLARREAL (der.), con Héctor Romero, titular de la ANAM, ayer. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

EL GOBERNADOR de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó a Héctor Alonso Romero Gutiérrez, nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), los proyectos estratégicos del estado orientados a impulsar el desarrollo económico y el bienestar de las y los tamaulipecos y del país.

Durante la reunión, el mandatario estatal subrayó la relevancia de Tamaulipas en el desarrollo nacional, al consolidarse como la entidad con mayor flujo comercial entre México y EU, a través de los 19 cruces internacionales de la frontera.

La agenda de trabajo entre Tamaulipas y la ANAM contempla la modernización y ampliación de los cruces fronterizos de Nuevo Laredo y Matamoros; la digitalización y simplificación de procesos aduaneros; el impulso a recintos fiscales como el Puerto Interior de Tamaulipas; y el fortalecimiento de la seguridad aduanera.

La administración estatal reafirmó su compromiso de avanzar coordinadamente con la Federación, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para consolidar a la entidad como la principal puerta logística del país.

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