Mujeres mexicanas aportan 1.1 billones de dólares a la economía de Estados Unidos

Durante la conferencia presidencial, Ana Valdez destacó que las mujeres mexicanas residentes en Estados Unidos sobresalen por su emprendimiento y liderazgo.

Las mujeres mexicanas que residen en Estados Unidos aportan más de un billón de dólares a la economía de ese país, expuso Ana Valdez, directora general de Latino Donor Collaborative Think Tank (LDC), durante la conferencia matutina del Gobierno federal.

La directora de LDC expuso que, de acuerdo con un estudio, las connacionales que trabajan en la unión americana generan 1.1 billones de dólares al año, cifra que representa la mayor parte de las aportaciones realizadas por las mujeres latinas.

Ana Valdez, directora general de Latino Donor Collaborative Think Tank (LDC), informó que las mexicanas en EU aportan 1.1 billones de dólares anuales. ı Foto: Captura de video

De acuerdo con el estudio, existen 22.2 millones de latinas en Estados Unidos; de ellas, 14.1 millones son mexicanas.

Asimismo, destacó que la proporción de mujeres jóvenes mexicanas supera la edad promedio de las estadounidenses.

Subrayó que más del 50 por ciento de las connacionales considera que para salir adelante es necesario emprender un negocio.

Ana Valdez señaló que más de la mitad de las mexicanas en Estados Unidos considera que emprender un negocio es fundamental para progresar. ı Foto: Captura de video

También comentó que 82 por ciento de las mexicanas está enfocado en construir un patrimonio en ese país, mientras que en otros grupos la cifra alcanza 72 por ciento.

Al referirse a la confianza en el futuro, indicó que 26 por ciento de las mexicanas percibe mejores condiciones respecto a hace dos años y 37 por ciento considera que la siguiente generación tendrá una mejor situación.

De acuerdo con datos presentados por Latino Donor Collaborative Think Tank (LDC), las connacionales mantienen una fuerte visión de crecimiento patrimonial. ı Foto: Captura de video

Otro dato destacado del informe es que 69 por ciento de las mexicanas se siente preparada para liderar, una proporción 10 puntos porcentuales superior respecto a otras mujeres.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am