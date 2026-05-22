Mujeres mexicanas aportan 1.1 billones de dólares a la economía de Estados Unidos

Las mujeres mexicanas que residen en Estados Unidos aportan más de un billón de dólares a la economía de ese país, expuso Ana Valdez, directora general de Latino Donor Collaborative Think Tank (LDC), durante la conferencia matutina del Gobierno federal.
La directora de LDC expuso que, de acuerdo con un estudio, las connacionales que trabajan en la unión americana generan 1.1 billones de dólares al año, cifra que representa la mayor parte de las aportaciones realizadas por las mujeres latinas.
De acuerdo con el estudio, existen 22.2 millones de latinas en Estados Unidos; de ellas, 14.1 millones son mexicanas.
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Asimismo, destacó que la proporción de mujeres jóvenes mexicanas supera la edad promedio de las estadounidenses.
Subrayó que más del 50 por ciento de las connacionales considera que para salir adelante es necesario emprender un negocio.
También comentó que 82 por ciento de las mexicanas está enfocado en construir un patrimonio en ese país, mientras que en otros grupos la cifra alcanza 72 por ciento.
Al referirse a la confianza en el futuro, indicó que 26 por ciento de las mexicanas percibe mejores condiciones respecto a hace dos años y 37 por ciento considera que la siguiente generación tendrá una mejor situación.
Otro dato destacado del informe es que 69 por ciento de las mexicanas se siente preparada para liderar, una proporción 10 puntos porcentuales superior respecto a otras mujeres.
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