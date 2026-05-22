Nueva Tienda Fonart Masaryk, un espacio para la comercialización justa de artesanías mexicanas

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, inauguraron, la nueva Tienda Fonart Masaryk, espacio que fortalece la venta directa de artesanías a precios justos, y que protege la propiedad intelectual y el patrimonio cultural del país.

La nueva tienda, operada a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), forma parte de la estrategia del Gobierno de México para potenciar al sector artesanal mediante acciones de comercialización, capacitación y acompañamiento territorial.

En el evento, Rodríguez Zamora destacó que el nuevo espacio, ubicado en uno de los corredores más emblemáticos y visitados de la Ciudad de México, permitirá acercar la riqueza artesanal del país a turistas nacionales e internacionales, así como a residentes, consolidándose como una ventana para mostrar la grandeza cultural, creativa y tradicional de México.

“Muchas veces pasé por este Punto México soñando con que de verdad pudiéramos dar a conocer la grandeza artesanal de todo un país. Que los 32 estados pudieran exponer con este nivel lo que somos: nuestra cultura, nuestra esencia y nuestros orígenes, no tiene precio”, expresó.

Subrayó que el proyecto nació del trabajo conjunto entre dependencias y del compromiso de maestras y maestros artesanos que hoy dan vida al recinto, a quienes agradeció por preservar y compartir el legado cultural de México. “Gracias a nuestras maestras y maestros artesanos, porque son quienes mantienen viva la esencia de nuestro país y hoy hacen posible que este espacio muestre lo mejor de México al mundo”, afirmó.

Durante la apertura, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, reconoció la importancia del sitio que impulsa al sector artesanal mediante una política integral que acompaña las acciones territoriales y potencia la expansión de las economías creativas.

Al subrayar la nueva política pública con relación al arte popular en nuestro país, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, reafirmó que ahora existen capacitaciones, subsidios, comercialización sin intermediarios y una estrategia en la que se transformó la visión sobre el comercio justo, el no regateo y el entender la importancia del trabajo que hacen las y los maestros artesanos.

La secretaria Curiel afirmó que la inauguración de hoy es un potente símbolo para reconocer la artesanía mexicana, ya que la tienda se abre en la colonia Polanco, y “aquí también se tiene que entender el comercio justo, el nivel de trabajo que tiene México. Es darle un lugar importante y sobre todo hablar siempre de un cambio de conciencia, de qué es nuestro arte popular, de dónde viene, quiénes somos y de ver las distintas técnicas.

“Empezamos ya a entender el arte popular desde otro lugar, desde las manos que le dan origen y desde otro tipo de respeto”, finalizó.

En su oportunidad, la directora general de Fonart, Sonya Santos Garza, reconoció que, en aras de proporcionar mejores condiciones a las y los artesanos de México, en términos de capacitación, acceso a materias primas y comercialización, la institución se transforma y refrenda su compromiso con la apertura del presente punto de venta. “Esta es la primera vez en la historia de Fonart, después de 52 años, que están representados los 32 entidades de la República mexicana”, señaló.

Asimismo, agradeció la labor de las y los maestros y reconoció que “sin ellos estos proyectos que se generan a través de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo no serían posibles. Esta es una oportunidad para tener un escaparate en el que se puedan no solamente comercializar sus piezas, sino también que se visibilicen”.

A lo largo de la tienda se podrán encontrar 2 mil 500 piezas que representan a las 32 entidades federativas y 14 ramas artesanales como joyería en filigrana, arte wixárika, textiles, rebozos, cajas de olinalá, piezas de barro, cobre, cerámica, cestería, entre otras artesanías.

La nueva Tienda Fonart Masaryk se encuentra en la planta baja de la sede de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, ubicada en Avenida Presidente Masaryk número 172, Bosques de Chapultepec, Ciudad de México, y brindará atención al público de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

Durante la inauguración se contó también con la participación de subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova; la maestra artesana textil del colectivo Tamachij-Chíhuatll de Hueyapan, Puebla, Natalia Toribio Santos, y el maestro artesano tejedor de rebozos Adolfo García Díaz de Tenancingo de Degollado Estado de México, entre otros.

#ComunicadoSectur 📣



Nueva Tienda Fonart Masaryk, un espacio para la comercialización justa de artesanías mexicanas. 🙌🏼✨



Con la apertura del punto de venta se acerca la riqueza artesanal de México a nuevos públicos y se impulsa el trabajo de las y los creadores del país. Se… pic.twitter.com/mJddlhKOZf — SECTUR México (@SECTUR_mx) May 22, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR