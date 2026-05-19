‘Jalisco recibe 12.7 millones de visitantes al año’, destaca Josefina Rodríguez Zamora.

En una gira de trabajo de dos días por Puerto Vallarta, Tequila y Guadalajara , la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que Jalisco es un destino turístico de talla mundial y uno de los motores más importantes del turismo nacional, al recibir 12 millones 716 mil turistas durante 2025 y mantener un crecimiento sostenido en conectividad, inversión y llegada de visitantes internacionales.

“Siempre he creído que si llegan a tu casa eventos y acciones de talla mundial, es porque el destino es de talla mundial, y eso crea otra percepción fuera de nuestro país y dentro de nuestro país”, puntualizó.

En este sentido, resaltó que Jalisco continúa fortaleciéndose como sede de eventos internacionales y avanzando en los preparativos rumbo al Mundial, lo que permitirá proyectar aún más su infraestructura, conectividad y oferta turística ante millones de visitantes de todo el mundo.

Acompañada por la secretaria de Turismo estatal, Michelle Fridman, durante un encuentro con empresarios del sector turístico en Puerto Vallarta, Rodríguez Zamora señaló que la fortaleza turística de Jalisco es estratégica para posicionar a México como el quinto país más visitado del mundo, al mantener la autenticidad que distingue a México ante el mundo y fortalecer su posicionamiento internacional en segmentos como turismo cultural, gastronómico, deportivo y de reuniones.

Asimismo, destacó que la entidad concentra algunos de los principales íconos turísticos y culturales de México reconocidos internacionalmente, como el mariachi, el tequila, la gastronomía y el folclor.

“Jalisco es uno de los estados más importantes para el turismo en México. Si queremos convertirnos en el quinto país más visitado del mundo, necesitamos que destinos como este sigan creciendo y fortaleciéndose”, afirmó.

Señaló que, durante 2025, Jalisco recibió 12 millones 716 mil turistas, cifra que representó un incremento de 0.3 por ciento respecto a 2024 y lo coloca como el tercer estado más importante del país en materia turística.

Asimismo, detalló que entre enero y marzo de 2026 la entidad registró la llegada estimada de 2 millones 741 mil turistas, ubicándose en el tercer lugar nacional, sólo por debajo de Quintana Roo y Ciudad de México.

La titular de la Secretaría de Turismo añadió que, durante el primer trimestre de 2026, los aeropuertos de Jalisco contabilizaron 58 mil 072 vuelos, equivalentes al 12 por ciento del total nacional, además de movilizar a 6 millones 473 mil 851 pasajeros, cifra que representa el 14 por ciento del total del país.

#ComunicadoSectur 📣#Jalisco, destino turístico de talla mundial, recibe 12.7 millones de visitantes al año. 🙌🏼



La Secretaria de Turismo, @josefinarodzam, destacó en gira de trabajo que Jalisco fortalece su proyección internacional con eventos de talla global como ITB Américas… pic.twitter.com/7BdFN6C8Vs — SECTUR México (@SECTUR_mx) May 19, 2026

En materia de inversión, destacó que Jalisco ocupa el tercer lugar nacional en inversión turística, con 5 mil 265.18 millones de dólares registrados al primer cuatrimestre de 2026, concentrando el 12 por ciento de la inversión turística nacional, solo por debajo de Quintana Roo y Nayarit.

La secretaria federal resaltó también la realización del ITB Américas en Jalisco, al asegurar que la llegada de eventos de talla internacional confirma el posicionamiento global de la entidad.

Explicó que la realización de ITB Américas permitirá fortalecer la proyección internacional de Jalisco y de México al reunir a líderes de la industria turística global, compradores, inversionistas, aerolíneas y medios especializados, generando nuevas oportunidades de negocio y promoción para los destinos mexicanos.

Subrayó que existe una coordinación permanente con el Gobierno de Jalisco para fortalecer la promoción turística, impulsar campañas cooperadas y mejorar la conectividad aérea hacia mercados prioritarios como Estados Unidos y Canadá.

Añadió que la Secretaría de Turismo trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y representantes del sector privado para dar seguimiento a los compromisos relacionados con este encuentro internacional y maximizar su impacto económico y turístico.

Finalmente, reiteró su disposición de mantener una agenda permanente de diálogo con el sector turístico para atender sus necesidades y fortalecer la competitividad de los destinos jaliscienses.

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JVR