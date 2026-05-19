General Motors anuncia proyecto de ensamble, de México para México, para atender la demanda local

Paco Garza, Presidente de GM de México, junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante el anuncio en Toluca.

Con la presencia de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y el Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Economía; General Motors de México anunció hoy un nuevo proyecto para ensamblar en su Complejo de Manufactura ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila, vehículos destinados a satisfacer la demanda del mercado mexicano, comenzando con Chevrolet Groove en 2027 y, en una siguiente etapa, Chevrolet Aveo, uno de los vehículos de mayor venta en México.

Este proyecto refrenda el compromiso de largo plazo de GM con México y busca contribuir a mantener la sólida posición de la empresa en el mercado. Forma parte de la inversión de 1,000 millones de dólares anunciada en enero de 2026 para las operaciones de la compañía en el país y alcanzará una capacidad aproximada de 80,000 unidades anuales hacia 2030.

El Complejo Ramos Arizpe en Coahuila será la sede del nuevo proyecto de ensamble que busca alcanzar las 80,000 unidades anuales hacia 2030. ı Foto: General Motors

“Este es un proyecto concebido en México, para México. Fortalece a la industria nacional, aprovecha la capacidad instalada de nuestro país y responde de manera directa a lo que hoy requieren los clientes mexicanos, especialmente en segmentos accesibles y de alto volumen”, comentó Paco Garza, Presidente y Director General de GM de México, Centroamérica y el Caribe. “Tan solo con estas 80,000 unidades anuales, GM de México contribuirá a superar la meta del Plan México, impulsado por la Presidenta Sheinbaum, de incrementar en 10% la producción de vehículos para el mercado nacional hacia 2030”.

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El proyecto aprovechará la infraestructura existente y la experiencia del talento del Complejo Ramos Arizpe, una planta con una sólida trayectoria en excelencia operativa y capacidad técnica.

General Motors de México también reconoció el liderazgo y respaldo del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, cuya participación fue fundamental para materializar este proyecto que fortalece la capacidad industrial del país y reduce la importación de vehículos.

General Motors tiene más de 90 años de presencia en México. Cuenta con cuatro complejos de manufactura en el país y mantiene un papel estratégico dentro de la plataforma global de producción flexible de GM.

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