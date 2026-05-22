Claudia Sheinbaum recibe a Ursula Von der Leyen y Antonio Costa en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En una ceremonia oficial en el patio del Palacio Nacional, la mandataria federal recibió a los representantes de la Unión Europea, después de lo cual se entonó el Himno Nacional Mexicano y se tomó la fotografía oficial.

Después de la ceremonia, la presidenta y sus invitados se dirigieron al interior del recinto para comenzar con las actividades de la visita oficial.

Bienvenida oficial a la delegación de la Unión Europea. Palacio Nacional https://t.co/NYdVk4YQcm — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 22, 2026

Como está previsto y se anunció meses atrás, el encuentro entre la presidenta, junto a representantes del Gobierno federal mexicano, y representantes de la Comisión Europea, contempla la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

Se trata de un tratado comercial entre ambas partes que busca mejorar las condiciones comerciales y políticas.

“La modernización establece un marco ambicioso y moderno para profundizar y ampliar las relaciones políticas, de cooperación, comerciales y de inversión entre la UE y México. Crea nuevas oportunidades económicas para ambas partes, al tiempo que promueve valores compartidos, incluidas normas progresivas sobre el desarrollo sostenible”, se lee en el sitio web de la Comisión Europea.

Nos reunimos con Kaja Kallas (@kajakallas), Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para dialogar sobre los retos compartidos en materia de seguridad y fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las… https://t.co/AAsLnNdfuK pic.twitter.com/Nn1GjkXNLj — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 22, 2026

En el mismo sentido, más temprano, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió con Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Durante la reunión, dijo el secretario, se sostuvieron diálogos sobre “los retos compartidos en materia de seguridad y fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones coordinadas contra el crimen transnacional”.

“Seguiremos impulsando el trabajo conjunto con nuestros socios internacionales para fortalecer la prevención, investigación y combate de las redes delictivas que operan a nivel global”, abundó García Harfuch.

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