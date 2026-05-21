México y la UE eligen ‘la integración y cooperación’ con firma de Acuerdo Global: Comce

A un día de que se firme el Acuerdo Global Modernizado (AGM) y el Acuerdo Interino de Comercio (AIC) entre México y la Unión Europea (UE), representantes del sector empresarial y autoridades de ambas regiones aseguraron que la signatura, en un momento en que el mundo cambió en el comercio, se eligió la integración, la cooperación, que se marcará un hito, ayudará a diversificar las relaciones comerciales.

“Hoy desde esta cumbre tenemos la oportunidad de enviar un mensaje al mundo: en tiempos de cambios en las estrategias comerciales y económicas que ha dado paso a un nuevo orden a nivel mundial, México y la Unión Europea hemos elegido la integración y la cooperación. En tiempos de regionalización, elegimos tender puentes. En tiempos de cambios tecnológicos profundos, elegimos avanzar juntos”, indicó Sergio Contreras Pérez, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), en el marco de la Cumbre Empresarial México y la Unión Europea.

El representante empresarial sostuvo que el acuerdo es el puente económico y comercial entre México y la UE en un contexto en que el mundo exige más certidumbre, resiliencia y cooperación como regiones aliadas.

“Celebro desde el sector empresarial privado mexicano, la firma de este Acuerdo Interino de Comercio que permitirá aplicar en fecha cercana los componentes comerciales y económicos que son competencia exclusiva de la Unión Europea, quedando desde luego en espera de la ratificación completa del acuerdo global por los 27 parlamentos nacionales europeos”, destacó.

Sostuvo que la UE es importante para México porque es el segundo mayor inversor en el país con el 24 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) y sólo en manufactura, uno de cada cuatro dólares proviene de esa región.

🇲🇽🤝🇪🇺 Durante la inauguración de la Cumbre Empresarial México–Unión Europea, líderes de ambos bloques destacaron el potencial de una alianza que hoy impulsa millones de empleos y nuevas oportunidades para las empresas mexicanas y europeas.@m_ebrard @SE_mx pic.twitter.com/c5s72PRb6E — COMCE (@ComceOficial) May 21, 2026

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que la firma de los acuerdos son vistos con optimismo, y agradeció a los empresarios de ambas latitudes porque también es “resolución y voluntad entre la Unión Europea y México, y vamos a salir adelante”.

A su vez, Francisco André, embajador de la Unión Europea en México, mencionó durante su participación, que la UE para México es un socio que aporta estabilidad, le permite diversificar relaciones y le da oportunidades a su comercio; y México para Europa es una economía dinámica y un aliado clave con el que se comparten valores, principios e intereses.

“Este acuerdo demuestra que es posible construir relaciones basadas en lo esencial, confianza, reglas claras, pero beneficios mutuos y que, sobre todo frente a la fragmentación, la respuesta tiene que ser más cooperación. Con este acuerdo, enviamos una señal y un mensaje muy claro a todo el mundo. En lugar de confrontación, proponemos cooperación; en lugar de esferas de influencia, espacios de prosperidad compartida”.

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MSL