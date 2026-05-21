Moody’s baja calificación crediticia de CFE y 8 instituciones financieras de México.

La agencia calificadora Moody’s Investors bajó este jueves la calificación crediticia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de ocho instituciones financieras mexicanas, a consecuencia de la degradación de la nota soberana de México.

La calificadora bajó las notas senior no garantizadas en moneda extranjera de la CFE de Baa2 a Baa3, al tiempo que afirmó su evaluación crediticia base (BCA) en ba3 y modificó la perspectiva de negativa a estable.

Moody’s afirmó que la decisión sigue la rebaja del Gobierno mexicano a Baa3 y refleja el fuerte vínculo entre la paraestatal y el soberano.

“La confirmación de la evaluación crediticia base en ba3 refleja nuestra opinión sobre la fortaleza crediticia intrínseca de CFE, en ausencia de apoyo extraordinario del gobierno federal”, explicó Moody’s.

La firma reconoció la posición dominante de la empresa en el mercado eléctrico, su liquidez adecuada, base de financiamiento diversificada y la mejora en sus métricas financieras.

Sin embargo, señaló limitantes importantes como la alta exposición a la volatilidad de los precios del gas natural, riesgo cambiario y un ambicioso plan de inversión de capital por aproximadamente 30 mil millones de dólares hasta 2030, el cual implicará mayor endeudamiento.

La perspectiva estable se alinea con la del soberano y considera que el desempeño financiero de la CFE se mantendrá adecuado en los próximos 12 a 18 meses.

Cambian calificaciones de 8 bancos

En el sector bancario, Moody’s recortó en un escalón las calificaciones de depósitos, emisor y/o deuda de las siguientes instituciones

BBVA México

Banorte

Santander México

BanBajío

Banamex

Bancomext

Nafin

IPAB

La mayoría de las perspectivas pasaron a estable, excepto la de Banamex, que se mantuvo negativa. La agencia explicó que la calidad crediticia soberana actúa como un techo natural para los emisores mexicanos.

“Los bancos presentan fuertes vínculos con el soberano, debido a su exposición a la economía real y a riesgos sistémicos e institucionales impulsados por el gobierno”, indicó.

Además, Moody’s rebajó el perfil macroeconómico de México de “Moderate+” a “Moderate”, reflejando menor flexibilidad fiscal, menores expectativas de crecimiento del PIB, un mercado laboral débil y persistentes incertidumbres en comercio y certeza jurídica.

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JVR