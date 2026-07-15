Monedas de 10 pesos: ¿De qué material son actualmente, y de qué estarán hechas?

La moneda de 10 pesos en México ya no será la misma, pues este 13 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución en la que se indica la aleación que tendrá.

El cambio en la moneda de diez pesos se realizará específicamente en la composición metálica que tiene en el centro, por lo que la moneda que comenzó a circular desde 1997 ahora será distinta.

Desde el 19 de enero de este 2026 se publicó un decreto en el que se modificó el artículo tercero que señala las características que tienen las monedas, con la finalidad de indicar las nuevas especificaciones de las monedas.

Se antoja celebrar: hoy cumplimos 491 años.



Desde antes del primer taco al pastor hasta nuestros días, las monedas y medallas son un orgullo para todas y todos los mexicanos.



Tan nuestras como los tacos: legado en tus manos. #CasadeMonedadeMéxico #491años #11demayo1535 pic.twitter.com/MhGHvVHIzV — Casa de Moneda de México (@CasadeMonedaMx) May 11, 2026

Nuevo material de las monedas de 10 pesos

La resolución publicada este lunes en el DOF establece que ahora la parte central de las monedas de diez pesos será de acero recubierto de níquel, pues la Secretaría de Hacienda consideró que la propuesta del Banco de México es la más adecuada.

Actualmente, las monedas de diez pesos cuentan con una aleación de alpaca plateada al centro, y el anillo perimétrico de este tiene una aleación de bronce y aluminio.

Banxico indica que la moneda de diez pesos que se encuentra en circulación tiene al centro la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego, mientras que la otra cara tiene el Escudo Nacional Mexicano.

La nueva moneda de diez pesos continuará reflejando la historia del país, pero el cambio en la aleación se dará con la finalidad de que se optimice el proceso de fabricación de estas.

¡Es oficial! En 2026 cambiará la aleación de las monedas de 10 pesos mexicanos.



Estas piezas seguirán reflejando la historia del México profundo a través del metal, pero con una evolución necesaria: optimizar su fabricación, reforzar la seguridad antifalsificación e incorporar… pic.twitter.com/GNTXV7SfYz — Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 2, 2026

Además, también tiene la finalidad de reforzar la seguridad antifalsificación con la incorporación de elementos tecnológicos más complejos; y pese a que en un inicio se había indicado que podría fabricarse con plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel, se determinó que se hiciera con acero recubierto de níquel.

Si quieres conoces más información sobre la creación y conservación de las monedas mexicanas puedes visitar el Museo Numismático Nacional en República de Bolívar en la Ciudad de México.

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