¿Cuáles son las nuevas monedas de 10 pesos y dónde conseguirlas?

Recientemente se confirmó que la moneda de 10 pesos que se utiliza en la actualidad dejará de estar en circulación, pues este 2026 se lanzarán nuevas monedas con esta denominación.

De acuerdo con el Banco de México, la moneda de 10 pesos que circula actualmente en la República mexicana cuenta con un círculo al centro en donde se encuentra “la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego.”

Además, en la parte superior tiene el símbolo de $10 y en el lado izquierdo se encuentra el año en el que fue acuñada dicha monera, y a la derecha se encuentra el símolo de la Casa de Moneda de México “M°”.

Moneda actual de 10 pesos ı Foto: Especial

También cuenta con la leyenda DIEZ PESOS en la parte inferior, mientras que del otro lado se encuentra el Escudo Nacional con la leyenda ESTADOS UNIDOS MEXICANO y un marco alrededor.

Esta moneda de 10 pesos mexicanos que se utiliza en la vida cotidiana actual comenzó a estar en circulación en 1997, y está compuesta con una aleación de alpaca plateada en la parte central, mientras que el anillo perimétrico de aleación de bronce-aluminio.

¿Cómo serán las nuevas monedas de 10 pesos?

Por medio de una breve publicación en redes sociales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que en 2026 se cambiará la aleación en las moneras de 10 pesos mexicanos.

Precisaron que en la nueva moneda se continuará “reflejando la historia del México profundo a través del metal”, pues requieren realizar cambios para poder optimizar su fabricación.

Asimismo, los cambios se harán para poder reforzar la seguridad para que estas monedas no puedan ser falsificadas, por lo que “se incorporarán elementos tecnológicos más complejos.”

¡Es oficial! En 2026 cambiará la aleación de las monedas de 10 pesos mexicanos.



Estas piezas seguirán reflejando la historia del México profundo a través del metal, pero con una evolución necesaria: optimizar su fabricación, reforzar la seguridad antifalsificación e incorporar… pic.twitter.com/GNTXV7SfYz — Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 2, 2026

En la nueva eleación de las monedas de diez pesos se utilizará bronce-aluminio o acero recubierto de bronce para el anillo externo, mientras que para la parte central se pueden utilizar materiales como plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel, tal como lo indica el Diario Oficial de la Federación.

Debido a que las monedas que se encuentran circulando actualmente en el país dejarán de ser producidas este año, la SHCP recomienda a las personas guardar una de estas monedas como un recuerdo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre la fecha de lanzamiento de las nuevas monedas de diez pesos, la imagen que tendrán o en dónde se pondrán conseguir.

Moneda de 10 pesos de plata ı Foto: Redes Sociales

Además de la moneda de 10 pesos que se encuentra en circulación, el Banco de México lanzó una moneda conmemorativa de diez pesos de plata que cuenta con un tiraje limitado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón