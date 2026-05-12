Turbosina cara pega a estados en recuperación

El incremento en el precio de la turbosina ha generado la cancelación de vuelos a nivel mundial, situación que ya impacta a Jalisco por una menor llegada de visitantes a la entidad; además, tras la detención del alcalde de Tequila, y la ola de violencia por la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el turismo no se ha recuperado, refirió Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de la entidad.

“El 22 de febrero caímos en pasajeros cerca de un 60 por ciento; ahorita estamos cerca de un 10 o 12 por ciento abajo, vamos recuperándonos, pero también viene un punto con el alza de la turbosina que está cancelando vuelos en todo el mundo y que nos está pegando y nos va a seguir pegando, entonces pues hay que afrontar esas crisis”, agregó durante la presentación del Estudio sobre la Relevancia Económica de Reuniones en el Estado de Jalisco.

El dato: La Turbosina incrementó más de 80 por ciento durante marzo, debido a un aumento en los precios de los energéticos generado por la guerra de EU e Israel contra Irán.

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La funcionaria estatal señaló que, en 2025, el turismo en la entidad creció 3.0 por ciento, gracias a que los Pueblos Mágicos fueron visitados. Para 2026 se tenía un crecimiento estimado de doble dígito por el Mundial de Futbol; no obstante, luego de la detención del alcalde de Tequila por narcotráfico y los hechos de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, la llegada de pasajeros en los principales aeropuertos se redujo hasta 60 por ciento.

“¿Qué pasó? Llegó enero y nos detuvieron al alcalde de Tequila, el pueblo mágico más reconocido en el mundo, y no por las razones más presumibles. Y unas semanas después tuvimos el domingo negro, el 22 de febrero y se nos cayó, Puerto Vallarta cerca de un 60 por ciento y se nos cayó Guadalajara y se nos cayeron los pueblos mágicos y ahorita en qué estamos, pues en un proceso de recuperación”.

87 mil empleos generó la industria de reuniones en 2025

Sostuvo que, actualmente, ya se ha logrado una recuperación gradual en el número de pasajeros que llegan por vía aérea, de una contracción de 60 por ciento ahora se ubica entre 10 y 12 por ciento; sin embargo, por la guerra en Irán, el cierre del estrecho de Ormuz, el aumento de los energéticos, en especial, de la turbosina, ya se resiente otro impacto y seguirá en los siguientes meses.

“Encontramos un aeropuerto de Guadalajara que está completamente recuperado, incluso un 1.0 por ciento arriba del año pasado, pero un aeropuerto de Puerto Vallarta que sigue cerca de un 10 por ciento abajo. Nos preocupa enormemente porque la situación de la aviación está particularmente difícil ahorita, es como la tormenta perfecta”, añadió.

INDUSTRIA DE REUNIONES. En 2025, la industria de reuniones en la entidad dejó una producción directa de 59 mil 649 millones de pesos, lo que significó un incremento de 63.3 por ciento respecto a 2017; asimismo, más de 30 mil 988 millones de pesos en efectos indirectos e inducidos, para tener una producción total de 90 mil 637 millones de pesos.

“59 mil 649 millones de pesos es lo que vale la industria de reuniones en Jalisco, tiene tres componentes. Uno, lo que gastan los participantes en asistir a la reunión. Lo que se gasta en producir la reunión, es decir, el dueño del evento, lo que gasta en producirlo y otros gastos directos”, indicó Arik Staropolsky, director general de STA Consultores.