Economía se dinamizará en 2026: SHCP

Derivado de una visión estratégica ambiciosa que busca capitalizar la inversión pública y la mixta como palancas de desarrollo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anticipó que hacia el cierre del primer trimestre y al resto del año, la economía nacional registrará una dinamización importante.

El titular de la dependencia encargada de las finanzas públicas del país, Édgar Amador Zamora, destacó que dicho dinamismo tendrá como motor las inversiones que se buscan estimular a través del Plan México; no obstante, colocó la estimación de crecimiento económico para el país en un nivel de 2.3 por ciento, cifra por debajo de lo previsto puntualmente por la secretaría.

“Hay un esfuerzo, una visión y una estrategia muy ambiciosa para capitalizar la inversión pública y mixta como palancas del desarrollo económico; atraer con ello a la inversión pública y comenzar la reactivación de algunas variables un poco más rezagadas, como el consumo en algunas regiones muy puntuales del país”, destacó el funcionario.

TE RECOMENDAMOS: Jalisco planta cara a esa crisis Turbosina cara pega a estados en recuperación

Durante su participación en la Cátedra de SHCP 2026, Amador Zamora aseguró que el país está preparado para crecer de manera sostenida, debido a que el Gobierno federal cuenta con un proceso muy ambicioso de reapertura de la inversión, principalmente para la construcción de infraestructura.

“El Plan México, que es la estrategia del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para retomar el crecimiento económico del país y elevar su potencial con un conjunto de variables centrales. Llevar la inversión como proporción del PIB, del 25 por ciento en 2026 a 28 por ciento en 2030, crear con ello 1.5 millones de empleos especializados para el 2030 y lograr un crecimiento sostenido de largo plazo de 3.0 por ciento anual”.