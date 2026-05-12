Incrementa 8.3% costo de canasta alimentaria

En abril, el costo de la canasta alimentaria en el ámbito rural y urbano se incrementó 8.3 por ciento a tasa anual, cifra que superó a la inflación general anual de 4.4 por ciento; el jitomate, alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar contribuyeron al alza en el valor monetario de ésta; el área de Estudios Económicos de Banamex señaló que los productos agropecuarios presionaron el aumento, pero prevé que en los próximos meses disminuirán de precio.

“La inflación de productos agrícolas continúa siendo el principal componente del repunte en las líneas de pobreza. Durante abril, la inflación de frutas y verduras se ubicó en 21.4 por ciento. A este resultado se sumó la persistente inflación elevada en alimentos, bebidas y tabaco, que alcanzó 5.4 por ciento”, indicó Banamex en un reporte económico.

El Dato: La inflación general anual del cuarto mes de 2026 tuvo un aumento de 0.5 puntos porcentuales respecto a abril de 2025, cuando se ubicó en 3.9 por ciento, indicó el Inegi.

Según el indicador Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), en el cuarto mes del año, una persona de una zona rural requirió de mil 966.06 pesos para adquirir la canasta alimentaria; mientras que en el ámbito urbano ascendió a dos mil 598.99 pesos.

En el ámbito rural, el jitomate registró un alza de 121.1 por ciento a tasa anual, con una incidencia de 45.4 por ciento en el incremento de la canasta alimentaria; los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar (desayuno, comida o cena) subió 6.8 por ciento, y el chile jalapeño, poblano, serrano y otras variedades, aumentó 59.8 por ciento.

Mientras que, en zonas urbanas, el jitomate también se incrementó 121.1 por ciento, sólo que la incidencia se ubicó en 32.4 por ciento; los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar registraron un alza de 6.8 por ciento, y la papa aumentó 49.3 por ciento, en el mes de referencia.

LÍNEAS DE POBREZA ı Foto: Especial

“En el caso del rubro de jitomate, la incidencia fue mayor en el ámbito rural y el de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar fue mayor en el urbano. Finalmente, en tercer lugar, el rubro con mayor incidencia fue el chile en el rural; en el urbano fue la papa”, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por su parte, el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria en una zona rural se ubicó en tres mil 572.47 pesos, en cambio, en el ámbito urbano se ubicó en cuatro mil 954.23 pesos, es decir, registraron un incremento de 6.3 y 5.7 por ciento, respectivamente.

“Los productos que más contribuyeron al cambio anual de las LPEI fueron los de la canasta alimentaria en los dos ámbitos. Esta incidencia fue mayor en el urbano (74 por ciento) que en el rural (72 por ciento)”, indicó el instituto de estadística.

El costo de la canasta no alimentaria se incrementó por un alza en el transporte público, productos de cuidados personales, educación, cultura y recreación.

En el ámbito rural, el transporte público se incrementó 7.5 por ciento y los productos de cuidados personales 4.7 por ciento; en zonas urbanas, el transporte público subió 7.0 por ciento y educación, cultura, y recreación, 5.9 por ciento.

“Prevemos que el choque de precios en los productos agropecuarios se atenúe en los próximos meses —el precio del jitomate ya comenzó a moderarse en la segunda quincena de abril—; sin embargo, otros componentes de la canasta no alimentaria podrían verse presionados por los costos de los combustibles, lo que podría incidir al alza en el valor de las líneas de pobreza”, añadió el área de Estudios Económicos.