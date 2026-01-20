Nuevas monedas de 10 y 20 pesos: cómo serán y a partir de cuándo entran en circulación

Con el objetivo de actualizar diseños, así como mejorar costos de fabricación y fortalecer elementos de seguridad, el Banco de México (Banxico) pondrá en circulación nuevas monedas de 10 y 20 pesos, con características modernas que ayuden al ahorro en su producción y eviten su falsificación.

A través de un decreto publicado el 19 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se dieron a conocer las especificaciones para las nuevas monedas de 10 y 20 pesos, que podría entrar en circulación a finales de febrero próximo.

Las monedas actuales de 10 y 20 pesos no perderán su valor y continuarán en circulación hasta que el Banxico determine su eventual retiro.

¿Cómo serán las nuevas monedas?

Moneda de $10 pesos

Para la nueva moneda de 10 pesos, su forma seguirá circular, en el anverso contará con el Escudo Nacional y la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando un semicírculo superior; en su reverso y parte central estará el círculo de la Piedra del Sol, en representación a Tonatiuh con la máscara de fuego.

En el anillo perimétrico, en la parte superior, al centro el símbolo “$10”, a la izquierda el año de acuñación y a la derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México “Mo”, en la parte inferior la leyenda “DIEZ PESOS”.

Moneda de $20 pesos

En cuanto a la moneda de 20 pesos, el DOF especifica que en su anverso será similar a la denominación de 10 pesos; para su reverso, el diseño será el Templo de Kukulkán en Chichén Itzá e incluirá el símbolo “$20”, el valor nominal con texto “VEINTE PESOS”, el año de acuñación, la ceca de la Casa de Moneda de México “Mo” y los elementos de seguridad.

Como elemento de seguridad, esta pieza tendrá en su reverso, al centro, el microtexto “CHICHÉN ITZÁ, TEMPLO DE KUKULKÁN - PATRIMONIO CULTURAL” y una imagen latente con el numeral 20.

Resalta que la actualización de esta moneda tendrá forma dodecagonal, similar a la acuñación, en años recientes y en la misma denominación, de monedas especiales para conmemorar el bicentenario de la Independencia, el centenario de la Revolución o los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, por mencionar algunos.

¿Cuándo estarán en circulación?

El decreto para las modificaciones en las monedas de 10 y 20 pesos entrará en vigor a los 30 días siguientes de su publicación en el DOF, por lo que será durante los últimos días de febrero cuando entren en circulación estas nuevas monedas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr