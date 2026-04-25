Banobras aclara contrataciones para el tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA

Lo que debes saber del arranque de operaciones del Tren Suburbano que va al AIFA

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) aclaró que las contrataciones relacionadas con la operación del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA se llevaron a cabo conforme a la normatividad aplicable, una vez recibido el título de asignación para su operación y explotación, así como para la prestación del servicio público de pasajeros, el 18 de marzo de 2026.

Señaló que los procesos de contratación referidos en una nota periodística corresponden a acciones emprendidas por Banobras, en su carácter de administrador del FONADIN, una vez recibido dicho título de asignación.

Con el título de asignación, el Comité Técnico del FONADIN autorizó los recursos para las contrataciones indispensables para la puesta en operación .

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Respecto al contrato de personal, precisó que la contratación no corresponde a outsourcing, sino a servicios especializados para la operación del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA, y cumple con la Ley Federal del Trabajo (LFT) y demás normatividad aplicable.

“Se trata de servicios especializados, ya que las actividades que realizan no corresponden al objeto principal de Banobras”, agregó.

Señaló que los requisitos indispensables para la contratación de la empresa incluyen que se encuentre debidamente inscrita en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que cumpla con las cuotas de seguridad social correspondientes.

Asimismo, aclaró que el personal del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA se integrará a la nómina del Suburbano, ahora Tren Felipe Ángeles, una vez concluida la adquisición de la participación accionaria de CAF y OMNITREN.

“Todas las conductoras, conductores, reguladoras y reguladores que operarán en el Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA al inicio de la operación concluyeron capacitación y cuentan con las licencias correspondientes", señaló.

cehr