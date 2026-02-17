¡Es un hecho! Senado de la República aprueba monedas conmemorativas del Mundial 2026

El Senado de la República aprobó la creación de monedas conmemorativas del Mundial 2026.

El Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos aprobó el dictamen de las tres monedas conmemorativas que habrá en el país con motivo de la celebración del Mundial 2026, evento que comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca y que concluirá el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad (94 votos a favor) la creación de estas tres monedas, las cuales tendrán valor de 10, 20 y 25 pesos. Una será de oro, otra de plata y la otra bimetálica.

México volverá a hacer historia en 2026, y el Senado ya está listo para dejar constancia de ese momento.



Presenté el dictamen para emitir tres monedas conmemorativas del Mundial FIFA 2026, piezas que reflejan nuestra identidad, nuestra capacidad organizativa y nuestra proyección… pic.twitter.com/MbewC80lTg — Homero Davis Castro (@homerodav) February 17, 2026

El Banco de México (Banxico) será el encargado de la titularidad de los derechos y de determinar los diseños finales del reverso. En el anverso, todas las monedas conmemorativas del Mundial 2026 portarán el escudo nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. En el reverso, el diseño hará alusión al magno evento.

Las características de las monedas conmemorativas del Mundial 2026

Moneda de oro : Acuñada en oro puro con valor de 25 pesos

Moneda de plata : Pieza de plata pura con valor de 20 pesos

Moneda bimetálica: Una pieza de 10 pesos (similar a las conmemorativas actuales) que circulará entre la población

¿Cuándo circularán las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Las tres monedas conmemorativas del Mundial 2026 que aprobó el Senado de la República circularán durante los días que la justa se realice en territorio mexicano (del 11 de junio al 5 de julio).

“A más tardar dentro de los 90 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México determinará los diseños de los motivos que se contendrán en el reverso de cada una”, se lee en una parte del dictamen.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que estas monedas conmemorativas del Mundial 2026 son una forma de “hablarle al mundo” al comparar la fluidez del metal entre las manos con la naturalidad con le que el balón rueda en el terreno de juego.

¿Cuántos juegos habrá en México en el Mundial 2026?

El Mundial 2026, el primero en la historia que se celebre en tres países, tendrá un total de 104 partidos, de los cuales 13 se llevarán a cabo en México, cuyas sedes son la CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Cinco de esos juegos se efectuarán en el Estadio Azteca, en tanto que el AKRON y el BBVA recibirán cada uno cuatro compromisos del torneo.

La mayoría de los partidos del Mundial 2026 se realizarán en Estados Unidos, que acogerá 72 duelos, mientras que Canadá será sede de 13 cotejos.

EVG