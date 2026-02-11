La Selección Mexicana pierde a una estrella de cara al Mundial 2026 y no puede hacer nada para recuperarla

La Selección Mexicana está a unos cuantos meses de iniciar su participación en el Mundial del 2026, pero este 11 de febrero recibieron una triste noticia sobre el cambio de federación de una estrella de la Liga MX que los directivos del Tricolor buscaron hace algunos años y que tiene recorrido por el futbol de Europa.

En el portal “FIFA Change of Association Platform”, donde el organismo dirigido por Gianni Infantino revela todos los cambios de federación por parte de los jugadores, se reveló que Marcelo Flores, el delantero de los Tigres, optó por representar a Canadá en el próximo Mundial.

El ariete mexicocanadiense de 22 años ha sido convocado últimamente por Jesse Marsch para los últimos partidos de preparación de Canadá de cara a la Copa del Mundo, de igual forma Marcelo Flores tomó la decisión de asistir y con esta noticia la Selección Mexicana perderá otra estrella como ocurrió con Alejandro Zendejas y el combinado de Estados Unidos.

Marcelo Flores jugará para Canadá. ı Foto: Captura de Pantalla

Marcelo Flores se va con Canadá, pero llega Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y en los primeros partidos de preparación de la Selección Mexicana, Javier Aguirre reveló que tiene el 80 por ciento de la convocatoria final definida, así que haciendo cuentas quedan alrededor de 5 o 6 lugares para los jugadores que aún siguen en duda para asistir a la Copa del Mundo.

En este escenario aparece Álvaro Fidalgo, quien a comparación de Marcelo Flores que eligió representar a Canadá, el mediocampista del Real Betis cambio de federación para poder representar a la Selección Mexicana en los torneos oficiales de la FIFA, una incorporación que podría ser de gran ayuda para el mediocampo del Tricolor.

El debut de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana se podría dar en la Fecha FIFA de marzo, cuando México se enfrente a Portugal en la cancha del Estadio Azteca y después se vea las caras con Bélgica en Estados Unidos para continuar con su preparación de cara al partido inaugural el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.

Asistencia de Marcelo Flores y Angelito Correa con el tercer gol de Tigres 😇⭐️ pic.twitter.com/LKuzvTaHz2 — Hugol ^^ (@Hugol343) February 11, 2026

¿Cuándo es el siguiente partido de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026?

Después de medirse ante Bolivia y Panamá en Sudamerica, la Selección Mexicana ya se prepara para afrontar su tercer encuentro del 2026 y con el que seguirán alistando los últimos detalles de cara a la Copa del Mundo, la tercera en la historia en nuestro país.

El siguiente compromiso del Tricolor será ante su similar de Islandia en Querétaro, encuentro que se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de febrero en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y volverán a ser convocados solo jugadores de la Liga MX.

Después vendrán dos de los partidos más esperados por la afición, contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en la reapertura del Estadio Azteca y ante el combinado de Bélgica en Estados Unidos.

DCO