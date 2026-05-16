Cruz Azul elimina a Chivas y espera rival en la final del Clausura 2026 de la Liga MX; resumen y goles

Agustín Palavecino celebra su gol contra Chivas en la semifinal de vuelta del Clausura 2026.

El Cruz Azul se convirtió en el primer finalista del Clausura 2026 de la Liga MX, después de que derrotó 2-1 a las Chivas como visitante en el Estadio Jalisco. Jeremy Márquez y Agustín Palavecino hicieron los goles del triunfo de los celestes.

Jeremy Márquez abrió los cartones al minuto 5 para poner en ventaja a La Máquina con un disparo raso de derecha fuera del área.

📹 | Aquí la anotación de Govea que emparejó los cartones.

Es la segunda anotación del dorsal 6 Rojiblanco en la Liga BBVA MX y ambos han sido desde afuera del área.

ℹ️: @osigs@Chivas 1-1 @CruzAzul | 🔴⚪️🆚 🚂

*Marcador global: CHI 3-3 CAZ#LaFiestaDeLaAfición | #ConMéxicoC26… https://t.co/qPMAIF8tpQ pic.twitter.com/KIVgEEsohE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 17, 2026

El gusto le duró poco a los de La Noria, pues Omar Govea consiguió el empate para el Guadalajara tres minutos después, también con un remate de derecha por abajo para dejar sin oportunidad a Kevin Mier.

Cruz Azul recupera la delantera con fortuna

El Cruz Azul recuperó la ventaja en el segundo tiempo, cuando al minuto 66 el argentino Agustín Palavecino sacó un lejano tiro de zurda.

El jugador de La Máquina tuvo la fortuna de su lado, pues el esférico fue desviado, lo cual agarró mal parado a Oscar Whaley, quien no pudo impedir la caída del marco rojiblanco.

¿Cuándo es la final del Clausura 2026?

Los partidos de la final del Clausura 2026 de la Liga MX se realizarán el 21 y el 24 de mayo.

El duelo de ida se realizará el próximo jueves, por lo que el nuevo campeón del futbol mexicano se conocerá el próximo domingo, cuando se efectúe el cotejo correspondiente a la final de vuelta.

EVG