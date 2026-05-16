¿Charlyn Corral es mejor que Hugo Sánchez? La goleadora del Pachuca dice TODA la verdad

Charlyn Corral negó haber asegurado que su carrera es mejor que la de Hugo Sánchez.

Charlyn Corral y Hugo Sánchez son dos de los mejores futbolistas mexicanos de la historia, por lo que las comparaciones son inevitables. Sin embargo, la delantera del Pachuca descartó haber asegurado que su carrera es mejor que la de Hugol.

Por medio de sus instastories, la goleadora de las Tuzas negó de manera categórica haber hecho unas declaraciones en las que afirmó que es superior al exatacante del Real Madrid, asegurando que la circulación de las mismas son con el fin de generar polémica.

Charlyn Corral negó que haya afirmado que su carrera como futbolista es mejor que la de Hugo Sánchez. ı Foto: IG @charlyncorral

“Quiero aclarar que las frases que están circulando sobre mí, posicionando mi carrera por encima de Hugo Sánchez, son completamente falsas. Nunca hice esas declaraciones ni he hablado en esos términos sobre ninguna figura del futbol mexicano”, dice parte del contundente mensaje de Charlyn Corral.

Charlyn Corral pide poner un freno a las fake news

Charlyn Corral dejó en claro que a lo largo de su carrera en las canchas se ha manejado de manera respetuosa, por lo que pidió que no se le dé difusión a información falsa.

“Me parece importante frenar la desinformación y no dar por reales publicaciones hechas únicamente para generar polémica o interacción”, enfatizó la goleadora de 34 años de edad.

“Siempre he trabajado con respeto, profesionalismo y admiración por quienes han abierto camino en este deporte”, concluye el mensaje de Charlyn Corral en sus instastories.

¿Cuántos títulos ha ganado Charlyn Corral?

Charlyn Corral ha ganado hasta el momento cinco títulos en su trayectoria como futbolista, misma que comenzó en el 2014 con el Merilappi United de Finlandia.

La delantera nacida en Ecatepec, Estado de México, ganó el oro con México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 y Barranquilla 2018.

A nivel de clubes, Charlyn Corral se proclamó campeona de la Supercopa de España con el Atlético de Madrid (2021), además de que con el Pachuca ganó la Liga MX Femenil en el Clausura 2025 y el Campeón de Campeonas en el 2025.

EVG