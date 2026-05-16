¡PARTIDAZO! Los GOLAZOS de Chivas y Cruz Azul en menos de 10 minutos que ponen cardíaca la eliminatoria (VIDEO)

Jugadores de Chivas celebran el 1-1 vs Cruz Azul en la semifinal de vuelta del Clausura 2026.

Chivas y Cruz Azul hicieron gol antes de los 10 minutos del partido correspondiente a la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo con sede en el Estadio Jalisco.

Jeremy Márquez puso en ventaja a La Máquina al minuto 4, pero al 7′ reaccionó el Guadalajara, que por conducto de Omar Govea consiguió la igualada.

¡LO GRITÓ TODO 🇲🇽!



Así fue el zapatazo de @96Govea con el que empatamos el partido y la serie 🔴⚪️



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Cruz Azul y Chivas se reencuentran en Liguilla

Chivas y Cruz Azul se enfrentan en la Liguilla del futbol mexicano por segundo certamen consecutivo, luego de que en el Apertura 2025 también midieron fuerzas en la Fiesta Grande.

En el anterior torneo, rojiblancos y cementeros chocaron en la fase de cuartos de final. Los de La Noria se impusieron por marcador global de 3-2 para clasificar a semifinales.

Lo que más se recuerda de dicha eliminatoria es el penalti fallado por Javier ‘Chicharito’ Hernández, yerro que a las Chivas les costó su eliminación del campeonato.

EVG