Liga MX

¡PARTIDAZO! Los GOLAZOS de Chivas y Cruz Azul en menos de 10 minutos que ponen cardíaca la eliminatoria (VIDEO)

La semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Chivas y Cruz Azul regaló dos grandes goles antes del minuto 10 en el Estadio Jalisco

Jugadores de Chivas celebran el 1-1 vs Cruz Azul en la semifinal de vuelta del Clausura 2026.
Jugadores de Chivas celebran el 1-1 vs Cruz Azul en la semifinal de vuelta del Clausura 2026. Foto: Mexsport
Por:
Enrique Villanueva

Chivas y Cruz Azul hicieron gol antes de los 10 minutos del partido correspondiente a la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo con sede en el Estadio Jalisco.

Jeremy Márquez puso en ventaja a La Máquina al minuto 4, pero al 7′ reaccionó el Guadalajara, que por conducto de Omar Govea consiguió la igualada.

Cruz Azul y Chivas se reencuentran en Liguilla

Chivas y Cruz Azul se enfrentan en la Liguilla del futbol mexicano por segundo certamen consecutivo, luego de que en el Apertura 2025 también midieron fuerzas en la Fiesta Grande.

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En el anterior torneo, rojiblancos y cementeros chocaron en la fase de cuartos de final. Los de La Noria se impusieron por marcador global de 3-2 para clasificar a semifinales.

Lo que más se recuerda de dicha eliminatoria es el penalti fallado por Javier ‘Chicharito’ Hernández, yerro que a las Chivas les costó su eliminación del campeonato.

EVG

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