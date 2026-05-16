¡PARTIDAZO! Los GOLAZOS de Chivas y Cruz Azul en menos de 10 minutos que ponen cardíaca la eliminatoria (VIDEO)

Chivas y Cruz Azul hicieron gol antes de los 10 minutos del partido correspondiente a la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo con sede en el Estadio Jalisco.
Jeremy Márquez puso en ventaja a La Máquina al minuto 4, pero al 7′ reaccionó el Guadalajara, que por conducto de Omar Govea consiguió la igualada.
Cruz Azul y Chivas se reencuentran en Liguilla
Chivas y Cruz Azul se enfrentan en la Liguilla del futbol mexicano por segundo certamen consecutivo, luego de que en el Apertura 2025 también midieron fuerzas en la Fiesta Grande.
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En el anterior torneo, rojiblancos y cementeros chocaron en la fase de cuartos de final. Los de La Noria se impusieron por marcador global de 3-2 para clasificar a semifinales.
Lo que más se recuerda de dicha eliminatoria es el penalti fallado por Javier ‘Chicharito’ Hernández, yerro que a las Chivas les costó su eliminación del campeonato.
EVG