José Mourinho y la comprometedora declaración sobre su regreso al Real Madrid (VIDEO)

El entrenador portugués José Mourinho reconoció que existen pláticas entre él y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, esto después de que Marca aseguró que el lusitano tendrá una segunda etapa en el banquillo del equipo merengue, donde sería el sucesor de Álvaro Arbeloa.

“Lo que se dice y lo que no se dice, ninguno de nosotros es tonto. Obviamente hay algo, pero no hay ningún contrato, no hay conversaciones entre el presidente del Real Madrid y yo”, declaró The Special One al canal portugués Sport TV.

😱 José Mourinho confirmó en Conferencia de Prensa, el fuerte interés del Real Madrid, para ser entrenador.



👀 El Club, ya negocia con el representante del portugués, Jorge Mendes y esperará una semana para decidir su futuro de continuar en Benfica o ir regresar al banquillo… pic.twitter.com/PVyvA9w98b — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) May 17, 2026

Estas declaraciones de José Mourinho ocurrieron después de que el Benfica, club al que dirige, derrotó 3-1 al Estoril en la última jornada de la Temporada 2025-2026 de la Primeira Liga.

José Mourinho descarta algo concreto con el Real Madrid

A pesar de que reconoció acercamientos con el Real Madrid, José Mourinho afirmó que hasta el momento no existe algo concreto entre él y el equipo de la capital española.

“Por parte del Real Madrid, no tengo nada. Lo único que hay con el Real Madrid son conversaciones de Jorge (Mendes) con el presidente (Florentino Pérez) y con la directiva”, enfatizó el experimentado estratega.

José Mourinho también aseveró que hay un “99 por ciento de posibilidades de quedarse en el Benfica”. The Special One está el frente de las Águilas desde el 2025. Llegó procedente del Fenerbahce.

¿Cuándo entrenó José Mourinho al Real Madrid?

José Mourinho dirigió al Real Madrid del 2010 al 2013, periodo en el que el Barcelona, archirrival de los merengues, dominaba en España y en Europa.

El lusitano asumió el timón del club de la capital española en el verano del 2010 procedente del Inter de Milán.

José Mourinho ganó tres trofeos en su primer periodo como entrenador del Real Madrid, al que no pudo guiar a la conquista de la Champions League en ese lapso.

EVG