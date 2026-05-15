¡Confirmado! José Mourinho será nuevo entrenador del Real Madrid; ¿Cuándo lo presentan?

El portugués José Mourinho será el nuevo director técnico del Real Madrid para la Temporada 2026-2027. Así lo dio a conocer el Diario Marca, que confirmó el regreso del estratega lusitano al banquillo merengue para una segunda etapa con el club de España.

El citado medio señaló que la institución hará oficial el anuncio una vez que concluya el Mundial 2026, cuya final será el próximo 19 de julio. Esto marcará el regreso de The Special One al timón de los de la capital española 13 años después de que concluyó su primer proceso al frente.

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✍️ Mourinho será el entrenador



👉 El futuro del banquillo blanco protagoniza nuestra portada de este sábado pic.twitter.com/le4uhwUxLO — MARCA (@marca) May 15, 2026

“El luso se ha quedado solo en la carrera por ser el próximo entrenador de los blancos. José Mourinho será, al 99,9 por ciento, el próximo entrenador del Real Madrid”, reportó Marca al respecto.

Real Madrid confía en Mourinho para poner orden en el vestidor

El citado medio indica que la razón por la cual José Mourinho fue elegido para reemplazar a Álvaro Arbeloa en la dirección técnica del Real Madrid es porque los altos mandos lo consideran el único capaz de poner orden en el vestidor.

Las cosas se han complicado en las últimas semanas, lo que se ha visto reflejado en la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, a lo que se sumó la guerra de declaraciones entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa.

Es por este motivo que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid habría elegido a José Mourinho por encima de Didier Deschamps o Mauricio Pochettino, los otros candidatos para asumir la dirección técnica del club más ganador de la Champions League.

¿Cuántos trofeos ganó Mourinho con el Madrid?

José Mourinho ganó tres títulos en su primera etapa como director técnico del Real Madrid, la cual abarcó del 2010 al 2013, para un total de tres temporadas.

The Special One guió a los merengues a la conquista de una Copa del Rey (2010-2011), una liga (2011-2012) y una Supercopa de España (2012).

Sin embargo, José Mourinho no pudo conseguir títulos internacionales con el Real Madrid, que en esa época tuvo una de sus derrotas más dolorosas frente al Barcelona en las semifinales de la Champions League de la Campaña 2010-2011.

En días previos, el lusitano había negado acercamientos con el Real Madrid, pues afirmó que su mente estaba enfocada en cerrar la temporada de la mejor manera posible con el Benfica.

EVG