Gabriel Milito roba corazones de la afición con este hermoso momento que enamora a fans de Chivas (VIDEO)

Gabriel Milito en el banquillo de Chivas previo a un encuentro de la Liga MX,

Gabriel Milito ya se prepara para afrontar el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX ante el Cruz Azul, pero antes de eso estuvo en el entrenamiento a puerta abierta de las Chivas, en donde se robó los corazones de la afición con el hermoso momento que pasó con su hijo.

El entrenador argentino se dio el tiempo para jugar un rato con su hijo en la cancha del Estadio Jalisco y se llevó las miradas de la afición que estaba en las gradas. Gabriel Milito se puso de portero y su hijo estaba realizando algunos tiros a su padre y uno de ellos terminó estrellándose en el poste derecho de la portería.

Gabriel Milito busca su primer título de la Liga MX con Chivas

Gabriel Milito llegó en mayo del 2025 a las Chivas para suplir la inesperada salida de Óscar García del club, ganándose a la afición desde su arribo al llevar de nuevo al Rebaño Sagrado a la liguilla; sin embargo, en su primera campaña cayó eliminado en cuartos de final.

Ahora el técnico argentino busca llevar a la final a las Chivas después de tres años de espera y está a solo un paso de jugar su primer partido por el título con los rojiblancos, aunque aún debe afrontar el compromiso de vuelta ante el Cruz Azul en el Estadio Jalisco.

Gabriel Milito con sus resultados ya tiene su lugar asegurado para la siguiente campaña y, si logra mantenerse en el puesto hasta inicios del 2027, podrá disputar la Concacaf Champions Cup con el Rebaño Sagrado en busca de igualar lo realizado por Matías Almeyda hace algunos años.