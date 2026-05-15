Fans de Cruz Azul apedrean un camión de la afición de Chivas y golpean a varios fanáticos en plena calle (VIDEO)

Fans de Cruz Azul apedrearon un camión en el que viajaban aficionados de Chivas.

Aficionados de Cruz Azul fueron captados mientras arrojaban piedras a un camión que trasladaba a seguidores de Chivas, en un hecho del cual quedó constancia en un video que circula en las redes sociales.

El lamentable incidente se dio en el marco de la semifinal de ida del Clausura 2026 entre ambos clubes, duelo que culminó con un entretenido empate a dos anotaciones en el cancha del Estadio Azteca.

Los fans de Chivas fueron cazados y atacados con piedras por unos seguidores de Cruz Azul, los cuales causaron daños en los vidrios de la unidad y generaron pánico entre los pasajeros, pues los pseudoaficionados del equipo capitalino corretearon a la gente del Rebaño después de su serenata.

Chivas, con ventaja sobre Cruz Azul de cara al juego de vuelta

Aunque no ganó, Chivas llega con ventaja a la semifinal de vuelta del Clausura 2026 contra Cruz Azul luego del empate 2-2 en el Coloso de Santa Úrsula.

Otro empate le bastaría al Rebaño para clasificar a la final de la Liga MX, esto debido a su mejor posición en la tabla después de que terminó en el segundo lugar, pues los de La Noria concluyeron terceros de la clasificación.

Es por ese motivo que el Cruz Azul está obligado a derrotar a las Chivas en el cotejo de vuelta, a celebrarse en el Estadio Jalisco, para llegar a la última fase del Clausura 2026.

Chivas quiere revancha ante Cruz Azul

Chivas tiene cuentas pendientes contra Cruz Azul, pues es el club ante el que quedó eliminado en el anterior Apertura 2025.

Los celestes se impusieron por marcador global de 3-2 a los rojiblancos en los cuartos de final. El desenlace pudo haber sido otro de no haber sido por el penalti que Javier ‘Chicharito’ Hernández falló para los tapatíos.

Ahora, Chivas tiene en sus manos la posibilidad de desquitarse del Cruz Azul y de dejarlo sin posibilidad de disputar una final de Liga MX. Además, el Rebaño también perdió ante los capitalinos en la fase regular del Clausura 2026, duelo en el que los dirigidos por Gabriel Milito perdieron su invicto en el torneo.

EVG