Aleksandr Búblik cumple el sueño anhelado de un recogepelotas y la afición queda impresionada (VIDEO)

Aleksandr Búblik es una de las estrellas del tenis mundial y a principios de año sorprendió a la afición al tener un gran gesto con un recogepelotas durante su encuentro ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic, pues cumplió el sueño de este niño.

El tenista de Kazajistán estaba 5-1 en el segundo set ante Aleksandar Kovacevic y decidió darle su raqueta a uno de los recogepelotas, entregarle las bolas y que disputara un punto ante su rival en el compromiso.

En el video se puede ver cómo el niño realiza el saque ante Kovacevic; el estadounidense no logra devolver la pelota y el pequeño recogepelotas comienza a celebrar, además de que Aleksandr Búblik pidió al juez que el punto se hiciera válido para él.

"Bublik"



Porque hizo que un ball boy juegue un punto en un partido oficial: el niño lo ganó y él exigió que se lo dieran como valido. pic.twitter.com/dpCAsNxbfs — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) May 15, 2026

Aleksandr Búblik quedó eliminado del Masters de Roma

Aleksandr Búblik inició su participación hace algunos días en el Masters de Roma, sin embargo quedó eliminado en su segundo partido del torneo ante el estadounidense Learner Tien. El tenista kazajo perdió en tres sets ante Tien.

El marcador del compromiso fue 4-6, 6-3 y 7-5. Aleksandr Búblik ganó el primer set y su rival logró remontar el marcador para llevarse la victoria en la Ronda de 32 tenistas para seguir con vida en el Masters 1000 de Roma.

Búblik seguirá su participación en la temporada de la ATP y buscará pasar de la Ronda de 32 en su siguiente certamen, ya que en el Madrid Open fue eliminado en la Ronda de 64 tenistas a manos de Stéfanos Tsitsipás.

DCO