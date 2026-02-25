Alexander Zverev se despide del Abierto Mexicano de Tenis en la segunda ronda del torneo

El tenista alemán Alexander Zverev, máximo favorito del torneo y cuarto del mundo, quedó eliminado del Abierto Mexicano de Tenis a manos del serbio Miomir Kecmanovic por parciales de 6-3, (3)6-7, 7-6(4), siendo esta la segunda ocasión que “Sasha” se queda en los octavos de final en Acapulco, después de levantar el título en la edición de 2021.

Kecmanovic aprovechó los 34 errores no forzados de Zverev para definir el partido con un tie break en el tercer set, después de que el serbio se adelantara en el marcador al ganar el primer parcial; sin embargo, el germano igualó el marcador en el segundo set.

KECMANOVIC deja en el camino a ZVEREV en un cerrado encuentro con parciales de 6-3/6-7/7-6#capturandohistorias#AMT2026 — Abierto Mexicano de Tenis (@AbiertoTelcel) February 26, 2026

Con este resultado, Zverev se despide de Acapulco tras un duelo de dos horas y 35 minutos, mientras que Kecmanovic se medirá ante el francés Terence Atmane en la ronda de cuartos de final, para seguir con su buena racha e ir en busca de las semifinales del torneo.

Durante todo el partido solo existieron tres breaks de saque, dos por parte de Miomir Kecmanovic y uno de Alexander Zverev, todos en el primer set, pues desde el segundo episodio en adelante, los dos defendieron su servicio, por lo que se tuvieron que jugar dos tie breaks en el encuentro.

Después de la eliminación de Cameron Norrie y Alex de Minaur en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis, la tercera caída de uno de los favoritos fue la de Zverev, que deja el camino libre para varios tenistas que buscan el título en las canchas del Acapulco.

Así festeja ZVEREV tras empatar el encuentro a un set en el Estadio GNP

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/EqggAWxivc — Abierto Mexicano de Tenis (@AbiertoTelcel) February 26, 2026

Flavio Cobolli sin complicaciones avanza a cuartos de final en Acapulco

El italiano Flavio Cobolli, No. 20 del PIF ATP Rankings y quinto sembrado del torneo, consiguió su pase a los cuartos de final del certamen, al derrotar por 6-4 y 6-4 al checo Dalibor Svercina.

Nunca antes se habían enfrentado estos dos jugadores en el circuito profesional de la ATP y para Cobolli esta es la mejor actuación que ha tenido en Acapulco, superando lo que hizo en la edición de 2024 en donde se quedó en los octavos de final.

“Me encanta jugar en México. Ya son tres años de venir. Los mexicanos me dan mucho color en la pista, en redes. Estoy muy contento del partido que he jugado, no sé contra quién me toca, pero seguramente será difícil el próximo partido. No importa el ranking que tenga el adversario”, afirmó Cobolli.

