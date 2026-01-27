Alexander Zverev y otros tres top 10 de la ATP encabezan cartel de jugadores del Abierto Mexicano de Tenis 2026

El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, lidera la lista de tenistas que estarán en el Abierto Mexicano de Tenis, a celebrarse del 21 al 28 de febrero en Acapulco, en la que será la edición 33 de la competencia cuyo más reciente ganador es el checo Tomas Machac.

El italiano Lorenzo Mussetti, el australiano Alex de Miñaur y el estadounidense Ben Shelton son los otros jugadores actualmente en el Top 10 del ranking de la ATP que estarán la última semana de febrero en la Arena GNP Seguros, el complejo en el que se llevan a cabo los partidos del torneo de la categoría ATP 500.

“Estamos listos para recibir a estos grandes jugadores donde tenemos a cuatro tenistas dentro del Top 10 con Zverev, Musseti, De Miñaur, campeón en 2023 y 2024, y Shelton, una cifra que pocos torneos en el mundo pueden presumir”, resaltó en conferencia de prensa Álvaro Falla, director del Abierto Mexicano de Tenis.

También destaca la presencia de tenistas como el noruego Casper Ruud, el italiano Flavio Covolli, el británico Cameron Norrie, el búlgaro Grigor Dimitrov, el canadiense Gabriel Diallo y el español Alejandro Davidovich, quien en la edición del 2025 perdió la final a manos del checo Tomas Machac.

Sinner, Alcaraz y Djokovic se quedaron cerca de la lista definitiva para el Abierto Mexicano de Tenis 2026

Álvaro Falla y Geoffrey Fernández, director ejecutivo del Abierto Mexicano de Tenis, revelaron que hicieron todo lo posible por traer a la edición de este año al serbio Novak Djokovic, al español Carlos Alcaraz y al italiano Jannik Sinner, y aseguraron que uno de ellos, sin mencionar el nombre, se quedaron cerca de formar parte del cuadro que encabeza Alexander Zverev.

Geoffrey Fernández reveló que espera que para el 2028 se asegure la participación de por lo menos uno de estos tres grandes referentes del tenis actual.

“Ellos tienen toda la intención de venir, pero se complica sobre todo por Doha, que es una semana antes, es un torneo 1000, pero ellos están con la mejor disposición, nosotros también, esperemos ver. cómo se dan las cosas”, comentó al respecto Geoffrey Fernández en exclusiva para La Razón.

EVG