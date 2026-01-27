Sinner llega a 18 triunfos al hilo en Australian Open

El italiano regresa uno de los saques de su oponente, ayer, en el duelo del Australian Open.

Jannik Sinner no sufrió ni se preocupó por sobrevivir esta vez. Lo único realmente caliente fue su racha: 18 victorias consecutivas en el Abierto de Australia.

El bicampeón vigente se apuntó una victoria 6-1, 6-3 y 7-6 (2) sobre su compatriota italiano Luciano Darderi para alcanzar los cuartos de final por noveno torneo consecutivo de Grand Slam.

Dos días antes, en un partido vespertino, Sinner luchó con el calor extremo y los calambres para doblegar a Eliot Spizzirri, el número 85 del ranking, tomando el control después de que se cerrara el techo.

El Tip: Jannik Sinner ganó el triunfo sobre su compatriota Luciano Darderi en un tiempo de 2 horas y 9 minutos. Por lo que en tres sets avanzó a la siguiente ronda del AO.

En un partido con condiciones más frescas, Sinner dominaba sin sobresaltos hasta que Darderi levantó su nivel en el tercer set. Sinner desperdició match points en el décimo juego con el servicio de Darderi, pero acabó dominante en el desempate.

“Me sentí bastante bien físicamente. Todo estaba bien”, dijo Sinner, quien tuvo una práctica limitada en su día libre entre sus partidos de tercera y cuarta ronda. “Veamos qué viene en la próxima ronda”.

Será un rival familiar. El octavo sembrado, Ben Shelton, venció al número 12, Casper Ruud, por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4 en un partido en la Rod Laver Arena.

El italiano ha ganado sus últimos ocho encuentros contra el estadounidense de 23 años, incluyendo el año pasado.

4 Grand Slams tiene el italiano en su carrera profesional

“Tengo mucho más que quiero hacer aquí, y tengo mucho que demostrar”, dijo Shelton. “Estaré listo para ir”.

Sinner, en primer enfrentamiento oficial con Darderi, supo contrarrestar los cambios de ritmo de Darderi con su derecha.

Darderi salvó dos puntos de partido con su servicio en el décimo juego del tercer set y tomó los dos primeros puntos del desempate. Tuvo que hacer una pausa por unos momentos antes de servir debido al llanto de un bebé en la arena Margaret Court.

Esto extendió a 18 la racha invicta de Sinner contra otros italianos en el circuito.

“Fue muy, muy difícil. Somos buenos amigos fuera de la cancha. En el tercer set tuve algunas oportunidades de quiebre, no pude usarlas. Me puse tenso, así que muy feliz de haberlo cerrado en tres sets”.