Concacaf y Caliente.mx anuncian colaboración para la Champions Cup

Este martes Caliente.mx anunció una nueva alianza comercial con la Concacaf. La casa de apuestas será patrocinador oficial de la Champions Cup, torneo mejor conocido como Concachampions, tanto en varonil como femenil.

En el evento en donde se informó de esta colaboración estuvo presente Fernanda Sainz, la Chief Commercial and Revenue Officer (CRO) de Caliente.mx, así como Heidi Pellerano, directora comercial de la Concacaf, quienes profundizaron de los beneficios que traerá esta nueva etapa.

“Es un gran paso para consolidarnos como la marca lider. Ser la casa de apuesta oficial de la Concacaf Champions Cup, en su versión femenil y varonil. Para nosotros es seguir sumando logros y ser un patrocinador regional, no nada más nacional”, comentó la Chief Commercial and Revenue Officer (CRO) de Caliente.mx.

Fernanda Sainz explicó que esta alianza comercial se trata de “confianza y un crecimiento mutuo”, además que es una oportunidad para que los fans vivan de cerca de los torneos. “Tener acercamiento de los productos. Y lo que es más queremos es darle boletos para que puedan ir a toda la experiencia del estadio”, apuntó.

Por su parte, Heidi Pellerano, directora comercial de la Concacaf, indicó: “Yo vengo de un mundo donde compraba derechos para varias marcas. Es importante porque el mundo de patrocinios es complicado y por la personas que invierten a nivel liga y club. Tenemos que crear momentos únicos y especiales para esta marca”.

Para poder crear esos momentos únicos, Caliente y Concacaf planean tener nuevos y más eventos dentro y fuera del terreno de juego, que sirvan como un puente que conecte la pasión de los aficionados con el juego.

“Es importante tener el compromiso de ámbar partes para crecer juntos. Es importante tener la relación multianual y exclusiva. Nuestro compromiso es trabajar con Caliente para que lleguen a esas métricas y que es una relación de mucho valor para nuestro negocio”, dijo.

“Es confiaba entre ambas partes. Entre la visión de Concacaf y la visión de caliente. Estamos apoyando esta visión a largo plazo. Es una alianza que nos ayuda a ingerir en la experiencia de fan dentro y fuera del estadio, así como en el nivel económico, porque esa inversión de reinvierte en la competencia y nos ayuda a elevar el estándar”.

Además, ambas representantes mencionaron que uno de los objetivos es impulsar el deporte femenil. “Para Caliente es impregnaré impulsar el deporte femenil noto esto nos gusta esta alianza”, comentó Fernanda Sainz.

