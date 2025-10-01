Alexander Zverev encabeza tenistas del top 10 para el Abierto de Acapulco 2026

El tenista alemán Alexander Zverev, número 3 en el ranking de la ATP, encabeza la lista de tres jugadores del top 10 de la clasificación mundial de los que vendrán a México para disputar el Abierto de Acapulco del 2026, torneo que se llevará a cabo del 21 al 28 de febrero del año próximo.

Los otros jugadores que se ubican en el top 10 del ranking de la ATP y que estarán en el Abierto Mexicano de Tenis del año entrante son el estadounidense Ben Shelton y el italiano Lorenzo Musetti, quienes ocupan la sexta y la novena posición en la clasificación mundial, de manera respectiva.

¡Empieza el conteo oficial hacia el AMT2026! 🥳🎾



Ellos son los primeros jugadores confirmados que nos harán vibrar en esta próxima edición del Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC ¡Boletos ya disponibles en https://t.co/VIYgLAJtA5!#AMT2026 #ElTorneoLoHacesTú pic.twitter.com/DMuyfykjcX — Abierto Mexicano de Tenis (@AbiertoTelcel) October 1, 2025

“Nuestros primeros jugadores apuntados para este torneo del año 2026, un cartel de lujo para empezar nuestro gran paso hacia el 2026, tenemos campeones, Alexander Zverev nuevamente (está) de vuelta”, comentó en conferencia de prensa el colombiano Álvaro Falla, director del Abierto de Acapulco.

Alexander Zverev ya sabe lo que es ganar el Abierto de Acapulco

El alemán Alexander Zverev intentará coronarse por segunda vez en su carrera en el Abierto de Acapulco el próximo año, pues se proclamó campeón del certamen en tierras guerrerenses en la edición del 2021.

El originario de Hamburgo alzó el título del Abierto Mexicano de Tenis el 20 de marzo del 2021 después de imponerse en la final al griego Stefanos Tsitsipas por parciales de 6-4 y 7-6.

Fue una revancha para Alexander Zverev después de que dos años atrás había sido derrotado por el australiano Nick Kyrgios en la definición de la edición del 2019.

¿Cuáles son los otros tenistas confirmados para el Abierto de Acapulco 2026?

El noruego Casper Ruud (12), el español Alejandro Davidovich (20), el italiano Flavio Cobolli (25), el búlgaro Grigor Dimitrov (28) y el estadounidense Frances Tiafoe (29) son los otros jugadores confirmados para el Abierto de Acapulco 2026.

Álvaro Falla señaló que la última semana de enero del 2026 se darán a conocer al resto de los participantes en el certamen, además de que reveló que el extenista argentino Juan Martín del Potro será embajador del Abierto Mexicano de Tenis.

“Es una gran noticia, porque Juan Martín es uno de los cinco latinoamericanos del tenis más importantes, muy querido por México, campeón en el 2018″, resaltó al respecto Álvaro Falla.

EVG