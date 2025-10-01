México rescata el empate ante España en el Mundial Sub-20 con un doblete de golazos de Gilberto Mora

México afrontó su segundo partido en el Mundial Sub-20 ante su similar de España, otro partido complicado para el Tricolor, pero que lograron rescatar el empate gracias al espectacular doblete que consiguió el mejor jugador de la Selección Mexicana, Gilberto Mora. Al final el partido terminó 2-2.

Las acciones de peligro iniciaron desde el minuto 23 de tiempo corrido, pues el árbitro central marcó un penal a favor de La Roja, pero la tarjeta verde salvó al equipo de Eduardo Arce, pues tras la revisión en el VAR, la decisión del silbante fue que no existía alguna falta por parte de Rodrigo Pachuca dentro del área.

Minutos más tarde, Gilberto Mora apareció para conseguir su primera anotación. El mediocampista de los Xolos llegó desde el sector izquierdo del campo y fue penetrándose entre la defensa española. El joven de 16 años se quitó a un rival, le dio la pelota a Alexei Domínguez, quien le respetó el esfuerzo y le puso un pase entre líneas para que definiera el segundo poste de Fran González.

¡Gool para México! Magistral definición de Gilberto Mora para el primero del Tri #NuestroMundialSub20 pic.twitter.com/NuW7tDTpDH — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 1, 2025

¡España responde! De Zurda Pablo García lo empata a un gol, con soberbia ejecución#NuestroMundialSub20 pic.twitter.com/lrTv5CRMmQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 1, 2025

Diez minutos después, los pupilos de Paco Gallardo volvieron al ataque y con una gran jugada colectiva consiguieron el empate. Jan Virgili mandó un centro raso retrasado, Iker Bravo dejó pasar entre sus piernas y de primera intención Pablo García mandó a guardar la esférica al poste más lejano de Emmanuel Ochoa.

La parte complementaria fue mucho más peleada por ambas escuadras y con varias revisiones del VAR pedidas por los técnicos de ambas escuadras. Al minuto 70 de juego se presentó una mano en el área de España; el Tricolor sacó nuevamente la tarjeta verde, pero en esta ocasión perderían su beneficio, pues el silbante no comentó que no existía tal contacto por parte del jugador español.

Para terminar con sus cartones verdes, César Bustos quedó mano a mano con el delantero de La Roja y dentro del área se barrió, derribando a su rival. El técnico mexicano y su pupilo estaban seguros de que no existía un contacto, pero el juez confirmó la pena máxima para España.

¡España toma la ventaja! Gol desde los 11 pasos que Iker Bravo concreta#NuestroMundialSub20 pic.twitter.com/QDkYuckDx1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 1, 2025

¡Doblete de Gilberto Mora! México lo empata y viene lo mejor #NuestroMundialSub20 pic.twitter.com/DKkaor4Ddx — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 1, 2025

Iker Bravo, el dorsal ‘10′ de la Roja, fue el encargado de convertir la pena máxima en gol y darle la ventaja a su selección a diez minutos de terminar el encuentro.

Pero lo que no se esperaba el conjunto europeo es que a tres minutos de llegar al 90 de juego, volviera a aparecer Gilberto Mora en el campo, para mandar guardar la esférica con un exquisito remate de volea, dándole un punto al Tricolor.

De momento, el conjunto de Eduardo Arce suma dos unidades en el certamen; necesitan esperar el resultado del Brasil vs. Marruecos para saber qué es lo que necesitan para avanzar a los octavos de final de la competencia. Su último encuentro será el sábado 4 de octubre ante Marruecos.

DCO