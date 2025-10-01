Gilberto Mora sigue enamorando a la afición mexicana y anota su primer GOLAZO en el Mundial Sub-20 (VIDEO)

México está demostrando un gran nivel en el Mundial Sub-20 y Gilberto Mora sigue enamorando a la afición mexicana con su gran nivel futbolístico en el torneo internacional. El mediocampista de los Xolos logró su primera anotación en la Copa del Mundo ante su similar de España.

El joven mexicano de 16 años fue el que inició la jugada de la anotación desde el sector izquierdo del campo. Mora se quitó a un rival, tocó la esférica para Alexei Domínguez, quien le devolvió la pelota a su compatriota y el dorsal ‘11′ de México terminó definiendo al segundo poste de Fran González.

Gilberto Mora es el jugador más joven de la plantilla mexicana y está siendo el mejor futbolista del equipo de Eduardo Arce, pues el mediocampista del Tijuana es el que maneja el juego del equipo en el medio sector, reparte la pelota a las bandas y encara a los rivales para conseguir jugadas de peligro para la Selección Mexicana.

🤯🇲🇽 POR DIOS EL GOLAZO QUE ARMÓ GILBERTO MORA ANTE ESPAÑA EN EL MUNDIAL! 🔥



pic.twitter.com/17HwQPVu76 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 1, 2025

España logró igualar el marcador antes del medio tiempo

Gilberto Mora consiguió darle la ventaja a México con una gran anotación al 32′ de tiempo corrido, pero 42 minutos después llegó la respuesta por parte de España para igualar el tablero antes de irse al medio tiempo.

La Roja realizó una gran jugada en el área de la Selección Mexicana; Jan Virgili metió un pase retrasado para el dorsal ‘10′ de los europeos, pero Iker Bravo dejó pasar la pelota entre sus piernas para que le llegara a Pablo García, quien remató de primera y mandó el balón al segundo poste de Emmanuel Ochoa, logrando la primera anotación de España en el Mundial Sub-20.

Los españoles necesitan una victoria obligatoria ante la Selección Mexicana si quieren seguir en pie en la competencia, pues en su primer encuentro dentro de la Copa del Mundo Sub-20, cayeron derrotados 2-0 a manos de Marruecos.

🚨🌎 | GOAL: WHAT A BEAUTIFUL GOAL FROM PABLO GARCIA! SPAIN HAS EQUALIZED!



🇪🇸 Spain U20 1-1 Mexico U20 🇲🇽 pic.twitter.com/00XKR92Bik — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 1, 2025

La tarjeta verde salva a México de ir perdiendo ante España

Antes de que llegara el gol de Gilberto Mora en el primer tiempo, el árbitro central marcó una pena máxima en contra de México por un supuesto contacto dentro del área por parte de Rodrigo Pachuca, aunque el defensa del Puebla objetó que no existía falta en la acción con el futbolista español.

Afortunadamente, Eduardo Arce se percató de lo ocurrido en el área con Pachuca y el rival, así que el entrenador mexicano decidió sacar la nueva tarjeta verde para que la acción se revisara en el VAR.

Después de checar la jugada, la decisión del silbante fue que no existía falta alguna de Rodrigo Pachuca y el penal se convirtió en un balón a tierra que controló Emmanuel Ochoa en la portería mexicana.

