¡Histórico! Así se utilizó la tarjeta verde por primera vez en el Mundial Sub-20 (VIDEO)

Inició la edición 2025 del Mundial Sub-20 en Chile y, durante la primera parte del primer partido entre Corea del Sur y Ucrania, el técnico Lee Chang-won utilizó por primera vez en el torneo y en el futbol mundial la tarjeta verde.

La FIFA implementó este nuevo cartón, el cual pueden utilizar los directores técnicos cuando crean que una jugada no fue bien marcada y quieran que se revise en el VAR. Si la acción procede, la pueden volver a utilizar a lo largo del partido, pero si la revisión no procede, perderán ese beneficio.

En esta ocasión, el entrenador coreano utilizó su tarjeta verde para que el silbante revisara una supuesta falta dentro del área, que pudo ser penal para Corea del Sur; al final, el juez decidió que la acción no era penal y Lee Chang-won perdió el cartón verde.

¡Debutó la 'Tarjeta Verde' en el futbol! 🟩⚽️



🇰🇷🇺🇦Corea del Sur y Ucrania presenciaron historia.

Luego de una jugada dudosa en el área de Ucrania, el entrenador Coreano, Lee Chang-won, mostró la 'Tarjeta Verde', al final la jugada no procedió. 🤦❌ pic.twitter.com/B7LE6GYb2F — Jorge MX (@JorgeAldair12) September 27, 2025

México está listo para realizar su debut en el Mundial Sub-20

México está a solo horas de iniciar su participación en el Mundial Sub-20 y los pupilos de Eduardo Arce ya se mentalizaron para enfrentar a uno de los rivales más fuertes de la competencia, pues su debut será ante su similar de Brasil.

La Selección Mexicana Sub-20 se encuentra en el grupo de la muerte, pues sus otros dos encuentros en la fase de grupos serán ante España y Marruecos, dos selecciones muy fuertes y que podrían complicar el pase a la siguiente fase para el Tricolor.

Gilberto Mora y Elías Montiel son los jugadores a seguir y los líderes de este equipo, pues ellos dos son los que tienen mayor experiencia en el máximo circuito del futbol mexicano y pueden ayudar a sus compañeros durante el torneo.

#Sub20 | La tarjeta verde 🟩 se utilizará durante el Mundial Sub-20 de Chile.



¿Sabes cómo funciona? 🫣



Acá te lo contamos. ¡Sorpréndete! 🎥#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/WA0EPuRwhC — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 27, 2025

Gilberto Mora, el tercer jugador más joven en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora ha sorprendido al mundo con la tremenda calidad que maneja y este Mundial Sub-20 es una oportunidad de oro para llenarle el ojo a los visores de los equipos europeos y conseguir un precontrato con alguna escuadra del viejo continente.

El mediocampista mexicano es el tercer jugador más joven del torneo, solo detrás de los nigerianos Ebenezar Harcourt y Abduljelil Kamaldeen, quienes tienen 15 años con 11 meses y 16 años con 19 días, respectivamente.

Por su parte, Gilberto Mora jugará la Copa del Mundo Sub-20 con 16 años y 11 meses, aunque es de los pocos jugadores que ya debutaron y se mantienen en la primera división de su país.

DCO