Ganó la Copa Oro con México, casi se va a Europa y sorprende con un valor más alto que el de Sergio Ramos y James Rodríguez juntos

Jugador de la Selección Mexicana tiene un valor más alto que Ramos y James Rodríguez.

Gilberto Mora irrumpió con fuerza en el futbol mexicano desde que Juan Carlos Osorio le dio la oportunidad de debutar en primera división con los Xolos; además, puso su nombre en el mapa después de salir campeón de la Copa Oro con 16 años, pues se convirtió en el futbolista más joven en ganar un trofeo internacional de selecciones.

El mediocampista mexicano ha sorprendido a toda la afición con el gran nivel futbolístico que tiene, pero lo más impresionante es que actualmente tiene un valor mayor al de Sergio Ramos y James Rodríguez juntos, dos jugadores históricos para el Real Madrid.

Con lo demostrado en las convocatorias con México y sus actuaciones con Tijuana, actualmente Gilberto Mora tiene un valor de 5.2 millones de dólares, según la página especializada Transfermarkt, lo que equivale a 97 millones de pesos mexicanos. Por su parte, Sergio Ramos tiene una carta de 1.1 millones y James Rodríguez un valor de 2.9 millones de billetes verdes; juntos apenas acumulan 4 mdd.

Gilberto Mora en la final de la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana ı Foto: X de la Selección Mexicana

Gilberto Mora estuvo cerca de irse al futbol de Europa

Después de su participación en la Copa Oro con la Selección Mexicana, Gilberto Mora levantó el interés de varios equipos europeos que buscaron hacerse de sus servicios; sin embargo, como aún es menor de edad, por regla de la FIFA tiene que cumplir 18 años para poder concretar un fichaje internacional.

Durante esas semanas de incertidumbre, uno de los equipos que sondeó el entorno del mexicano fue el Real Madrid. La institución merengue se interesó por los servicios Mora, pero ahí se quedó el asunto.

Actualmente, el campeón de la Copa Oro podría firmar un precontrato con cualquier equipo de Europa y, en cuanto cumpla la mayoría de edad, se iría al país de la institución que lo compró para iniciar su travesía por el viejo continente.

Gilberto Mora está cerca de irse a Europa. ı Foto: Instagram @gil_morita

Gilberto Mora se prepara para la Copa del Mundo del 2026

La Copa del Mundo del 2026 está a poco menos de un año de iniciar y la Selección Mexicana está en su preparación de cara a disputar el torneo de la FIFA; además, Gilberto Mora será uno de los pilares de Javier Aguirre en el mediocampo.

El joven de 16 años disputará el Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en Chile para agarrar experiencia en torneos inferiores, pero donde se medirá ante tres selecciones de peso, que serán España, Brasil y Marruecos.

Después tendrá la oportunidad de seguir entrenando y mentalizándose de cara a 2026 jugando con los Xolos y a inicios del siguiente año participar en los juegos amistosos que tenga México antes de comenzar su participación en el Mundial.

DCO