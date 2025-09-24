Confirmado: FIFA presenta los nombres que llevarán las 3 mascotas para el Mundial del 2026

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y, conforme pasa el tiempo, la FIFA va soltando más información sobre el torneo. En esta ocasión, el organismo dirigido por Gianni Infantino dio a conocer los nombres que llevarán las tres mascotas que representarán a cada país en el torneo.

Con un video donde solo se ven las siluetas y las sombras de estos personajes, fue como la FIFA dio a conocer el nombre que eligieron para cada mascota y también les asignaron una posición en el campo de juego.

Por parte de México, el nombre que llevará el personaje de nuestro país es “Zayu” y será el delantero de este equipo; por parte de Estados Unidos, su representante será “Clutch”, que es mediocampista, y Canadá tendrá a “Maple”, quien tomará la posición de portero.

Zayu se une a Juanito y Pique como las mascotas de México en un Mundial

México está listo para recibir el tercer Mundial en su historia, pero en esta ocasión compartirán la sede con Estados Unidos y Canadá, pero lo que ha sido una costumbre desde la edición de Inglaterra 1966 es la creación de una mascota para el país anfitrión.

En la Copa del Mundo de 1970, la afición mexicana conoció a “Juanito”, que era un niño futbolista con un sombrero mexicano tradicional; para la edición de 1986, la FIFA dio vida a “Pique”, un chile jalapeño futbolista que también traía un sombrero.

Cuarenta años después, México volverá a recibir una Copa del Mundo; con esto “Juanito” y “Pique” tendrán un nuevo amigo, que se llama “Zayu”, aunque aún no conocemos a la perfección cómo es esta mascota; ya sabemos la silueta del mismo y nos podemos dar una idea de lo que será.

¿Cuándo iniciará el Mundial del 2026 en México?

La afición mexicana ya está ansiosa de que arranque el Mundial 2026 en nuestro país, pues aparte de ser anfitriones, tendremos el primer partido de este torneo, el cual se llevará a cabo en la mítica cancha del Estadio Azteca, que actualmente se encuentra en remodelación.

México tendrá su primer partido en el certamen el 11 de junio, ante uno de sus rivales del Grupo A, además de que ese mismo día se llevará a cabo la inauguración en el Coloso de Santa Úrsula; una tremenda fiesta espera a todos los fanáticos del mundo.

El Mundial del 2026 está programado para jugarse en poco más de un mes, ya que la gran final está programada para el 19 de julio del siguiente año y el recinto elegido es el MetLife Stadium.

