¡OFICIAL! México tendrá dos partidos más de la Copa del Mundo 2026

Este viernes las sedes de Monterrey y Guadalajara recibieron buenas noticias, y es que el Estadio BBVA albergará una de las series de repechaje para la Copa del Mundo 2026, mientras que el Estadio AKRON será el recinto donde se definan las últimas dos selecciones que disputarán el torneo de la FIFA.

El que dio a conocer esta noticia fue el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, quien confirmó, a través de su cuenta de X, que la casa de los Rayados tendrá cinco partidos del Mundial 2026.

“Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del MUNDIAL. CINCO JUEGOS OFICIALES EN LA MEJOR SEDE: ¡PONTE NUEVO, PONTE MUNDIAL!”, escribió Samuel García.

Estos encuentros en el Estadio AKRON y el Gigante de Acero los organiza la FIFA como un ‘examen’ para ver como funcionan las sedes a escasos meses de iniciar la Copa del Mundo 2026, es por eso que también decidieron meter al estadio de Guadalajara.

Los encuentros de repechaje se llevarán a cabo en la última Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo, que sería en marzo de 2026, a tres meses de arrancar la edición en México, Estados Unidos y Canadá.

Los equipos que disputen estos partidos en busca de ganarse un lugar en el Mundial 2026 ya conocerán en qué grupo podrían unirse para el certamen de la FIFA, ya que el 5 de diciembre, en Las Vegas, se llevará a cabo el sorteo para conocer los sectores y enfrentamientos.

🚨 El Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio Akron de Guadalajara cada uno tendrá un partido de repechaje para la Copa Mundial 2026.



✅ Serían en el mes de Marzo de 2026. pic.twitter.com/PGQdGJkhYi — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) August 8, 2025

¿Cómo se juega el repechaje a la Copa del Mundo 2026?

En marzo de 2026 ya conoceremos a 46 selecciones que disputarán la Copa del Mundo 2026 y los últimos dos boletos para definir a los 48 equipos los pelearán seis países.

Las seis selecciones que entrarán al repechaje están repartidas de esta manera: dos de la Concacaf, una de Conmebol, una de la Confederación Asiática (AFC), una de la Confederación Africana (CAF) y una de la Confederación de Oceanía (OFC).

Los cruces se definirán dependiendo del ranking de la FIFA y de esta manera las peores cuatro selecciones disputarán unas semifinales entre ellas, y los que ganen ese enfrentamiento se medirán a los dos mejores equipos de la tabla para pelear por uno de los dos boletos a la Copa del Mundo 2026.

