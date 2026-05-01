Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido Atlas vs Cruz Azul, Cuartos de Final de Ida del Clausura 2026

Cruz Azul visita al Atlas en la ida de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Atlas recibe este sábado 2 de mayo a Cruz Azul en la ida de la segunda serie de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo en el que los Zorros intentarán aprovechar su localía en el Estadio Jalisco para obtener una ventaja.

El equipo rojinegro clasificó a la Fiesta Grande del futbol mexicano en la última jornada después de un tardío triunfo sobre el América, resultado con el que ascendió a la sexta posición.

Listos para la Ida de Cuartos de Final. ⚽️🚂💙 pic.twitter.com/Vcf2ncvgWx — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 1, 2026

La Máquina, por su parte, accedió a la Liguilla tras terminar la fase regular del Clausura 2026 en el tercer lugar con una cosecha de 33 puntos, solamente superado por Pumas y Chivas, que acumularon 36 unidades.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Atlas vs Cruz Azul?

El partido entre Atlas y Cruz Azul se jugará este sábado 2 de mayo, en el Estadio Jalisco de Guadalajara, Jalisco. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:15 horas, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, TUDN y Vix.

Fecha : Sábado 2 de mayo

Hora : 21:15

Estadio : Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

Posibles alineaciones de Atlas y Cruz Azul

ATLAS : Camilo Vargas, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel, Jorge Rodríguez, Paulo Ramírez, Gustavo Ferrareis, Aldo Rocha, Víctor Rios, Arturo Gonzalez, Diego González y Eduardo Aguirre.

CRUZ AZUL: Kevin Mier, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Omar Campos, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela, Andres Montaño, Carlos Rotondi y Gabriel Fernandez.

¡ESTA LIGUILLA SE JUEGA #4LOATLAS! 🔴⚫️



Nos vemos este sábado en EL Jalisco 🦊🏟️



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La última vez que Atlas y Cruz Azul se enfrentaron en Liguilla

Han pasado tres años desde la última ocasión que Atlas y Cruz Azul se vieron las caras en Liguilla, lo cual ocurrió en el repechaje del Clausura 2023.

En aquel duelo, La Academia consiguió el boleto a cuartos de final después de imponerse 1-0 a La Máquina en encuentro celebrado en el Estadio Azteca. El autor del gol fue Brian Lozano.

Antes de dicho duelo, la última serie en Liguilla entre Atlas y Cruz Azul se dio en los cuartos de final del Invierno 2000. Los rojinegros lograron el boleto a semifinales después de ganar 2-1 el marcador global.

EVG