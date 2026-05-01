¿César Montes se pierde el Mundial 2026? La terrible lesión que alejaría al defensa de la Selección Mexicana

César Montes salió de cambio en primer tiempo de duelo entre Lokomotiv Moscú y Dinamo por una lesión.

El defensa César Montes encendió las alarmas en la Selección Mexicana a poco más de un mes del Mundial 2026, al lesionarse en el partido en el que el Lokomotiv Moscú enfrentó al Dinamo de Moscú en la Jornada 28 de la Premier League de Rusia, motivo por el que abandonó el encuentro.

Transcurría el minuto 22 del duelo en el Estadio Lokomotiv cuando el Cachorro tuvo que salir de la cancha por una molestia muscular, esto después de una colisión con Konstantin Tyukavin, delantero del Dinamo de Moscú, club en el que milita el también mexicano Luis Chávez.

🇷🇺🚑 César Montes sale lesionado antes del medio tiempo



⚠️El defensor mexicano tuvo que abandonar el campo en el duelo ante el Dinamo de Moscú de Luis Chávez



🚨 Se encienden las alarmas en la Selección a pocas semanas de la Copa del Mundo



🙏 Esperemos que solo haya sido por… pic.twitter.com/JTvOSEAD91 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) May 1, 2026

La lesión de César Montes en el juego del Lokomotiv Moscú preocupó al entorno de la Selección Mexicana, que teme más bajas por lesiones a poco más de un mes para el arranque del Mundial 2026.

¿Cuál es el estado de César Montes tras su lesión?

El entorno cercano a César Montes informó que la lesión del defensa sonorense no es de gravedad, de acuerdo con reportes de Claro Sports.

Sin embargo, se mantendrá el seguimiento sobre la evolución del defensa del Lokomotiv Moscú tras esta lesión, aunque todo parece indicar que la misma no pone en riesgo su participación con México en el Mundial 2026.

César Montes había sufrido una molestia muscular en marzo de este año, por lo que pudo haberse resentido de dicha lesión.

🚨| ACTUALIZACIÓN DE LA LESIÓN DE CÉSAR MONTES 🇲🇽:



Reportó @ale_orvananos que el defensor mexicano no presenta ninguna lesión importante tras salir de cambio ante Dynamo de Moscú 🇷🇺 al minuto 22’.



Se espera que no tenga mayor complicación para poder estar en la Copa del Mundo… https://t.co/bE1EtNEqxe pic.twitter.com/14pN0AXZwi — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 1, 2026

El próximo partido del Lokomotiv Moscú está programado para el 10 de mayo, cuando sea local ante el Baltika en la Jornada 29 de la Premier League de Rusia, la penúltima del campeonato.

¿Cuántos goles ha hecho César Montes con México?

César Montes ha hecho cuatro goles en nueve años como integrante de la Selección Mexicana, con la que también registra tres asistencias.

El Cachorro ha jugado 66 partidos con México desde su debut como seleccionado el 14 de julio del 2017 en un empate 0-0 con Jamaica en duelo de Copa Oro.

En caso de confirmarse que su lesión no es de gravedad, el Mundial 2026 significará la segunda participación para César Montes en el magno evento futbolístico, pues integró el plantel de la Selección Mexicana en Qatar 2022.

EVG