¡Enrachado! César Montes anota por tercer partido consecutivo con el Lokomotiv Moscú (VIDEO)

César Montes celebra su sexta anotación con la camiseta del Lokomotiv Moscú tras un cierre de partido intenso.

El defensa mexicano César Montes hizo gol por tercer partido consecutivo con el Lokomotiv Moscú en la Premier League de Rusia. “El Cachorro” anotó al minuto 87 del duelo en el que su equipo empató 1-1 en calidad de local contra el Dinamo Makhachkala.

El seleccionado nacional convirtió de manera circunstancial a tres minutos del final para conseguir el tanto de la igualada del equipo moscovita, que caía 1-0 desde el minuto 63 luego de un autogol de Hazem Mastouri.

César Montes peleó por un balón hasta el final con un defensa y el portero del Dinamo Makhachkala para lograr el único gol del Lokomotiv Moscú en el encuentro correspondiente a la Jornada 24 de la Premier League de Rusia.

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🚨🇷🇺 GOL DE CESAR MONTES EN RUSIA CON EL LOKOMOTIV MOSCU! 🤯



TERCER PARTIDO CONSECUTIVO ANOTANDO. pic.twitter.com/K6gSTHparp — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 12, 2026

El gran momento de César Montes en Rusia

El futbolista mexicano César Montes hizo gol en Rusia por tercer duelo en fila con el Lokomotiv Moscú. El canterano de Rayados anotó primero en el triunfo de 5-1 sobre el Akron Tolyatti, en juego previo a la Fecha FIFA de marzo.

El de Hermosillo, Sonora, volvió a marcar en el partido de la Jornada 23, en el que su club cayó por pizarra de 2-1 a manos del Spartak Moscú en calidad de visitante.

César Montes hizo un denominado gol de riñón, por la manera en la que luchó por el balón hasta el final, para por tercer juego seguido hacerse presente en el marcador con el Lokomotiv Moscú, que con el punto conseguido tras la diana del mexicano llegó a 45 unidades para mantenerse en el tercer puesto de la clasificación, a falta de seis fechas para que concluya la temporada en Rusia.

¿Cuántos goles lleva César Montes con el Lokomotiv Moscú?

Con su tanto en el juego contra el Dinamo Makhachkala, César Montes llegó a seis goles con el Lokomotiv Moscú desde que se unió a las filas del equipo en el 2024.

Cuatro de esas anotaciones han sido en lo que va de la Temporada 2025-2026, y todas han sido en partidos correspondientes a la Premier League de Rusia.

César Montes consiguió sus otros dos goles con el Lokomotiv Moscú en su primera campaña (2024-2025), y ambos fueron en cotejos de la Copa de Rusia.

EVG