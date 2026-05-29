México vs Australia: A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso antes del Mundial 2026

La Selección Mexicana tiene una de sus últimas pruebas antes de la Copa del Mundo 2026 este sábado 30 de mayo en Pasadena, California, en donde enfrentan a su similar de Australia, en un duelo en el que podríamos ver un poco de los jugadores que estarán en la lista final.

En el Rose Bowl se presenta el Tricolor con plantilla completa, pues ya se tiene en la concentración a jugadores como Johan Vásquez, Santiago Giménez, Edson Álvarez, Obed Vargas, César Montes y Raúl Jiménez, quien tal vez no tendrá minutos por ser de las últimas incorporaciones.

En el amistoso pasada, en la victoria ante Ghana, el portero fue Carlos Acevedo, pero todo apunta que habría rotaciones y Guillermo Ochoa podría salir de titular, para que Raúl Rangel sea inicial ante Serbia en Toluca el 6 de junio.

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¿Dónde ver el México vs Australia?

El partido amistoso entre la Selección Mexicana y Australia inicia este sábado 30 de mayo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Canal 5, TUDN, Canal 7 y Vix.

Día: 30 de mayo

Hora: 20:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, Canal 7 y Vix

¡Noche para recordar en el Cuauhtémoc! 🤩



Vencimos a Ghana... Y es momento de revivir nuestro triunfo en #LaCrónica, presentada por @MarriottBonvoy.



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Jugadores de México hablan antes del partido ante Australia

Antes del partido se tuvo un día de medios en donde hablaron los seleccionados mexicanos, incluso aquellos que no estarán en la lista final de 26 elementos para la Copa del Mundo 2026.

Uno de los más solicitados fue Edson Álvarez, quien en convocatorias pasadas era el capitán del equipo y titular, pero después de su lesión y poco juego en Turquía parece relegarse con Erik Lira. El mediocampista del Fenerbahçe se dijo ilusionado sobre lo que será la Copa del Mundo 2026.

“Se vale ilusionarse, que para eso es la vida, ¿no? Para cumplir tus sueños. Obviamente, sabemos que el camino va a ser duro, pero unidos, como familia, que es lo que somos, qué es lo que hemos creado, lo visualizamos y esperemos que así sea”, dijo el jugador.

¡Hiciste un golazo, Brian! 🤩 ¡Festéjalo! 🎉



Así celebramos el gol que abrió el marcador en el Cuauhtémoc.#SomosMéxico 💚🤍❤️ #ÚltimaEscala pic.twitter.com/WyH97s9NQN — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 23, 2026

Otro jugador que generó muchas reacciones por sus comentarios fue Alexis Vega, quien despejó las dudas sobre su estado físico, señalando que está al cien por ciento de su rodilla y sin malestares que lo limiten en los entrenamientos. Se dijo listo para jugar la Copa del Mundo 2026.

“Sepan que estoy dándolo todo para poder estar en la lista final, quiero estar con mis compañeros abrazados el 11 de junio cantando el himno nacional y bueno disfrutar un Mundial muy grande que nos está esperando”, apuntó el ariete de los Diablos Rojos del Toluca.

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